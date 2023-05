In Turchia sicuri: offerta della Lazio per Kerem Akturkoglu

ROMA - Nuove ali per volare più alto. Per riuscire a librarsi pure in Europa, a maggior ragione in Champions. Alla Lazio servirà una rosa più ampia e profonda per la doppia competizione, questa stagione lo ha dimostrato. Ecco perché almeno un altro esterno d'attacco arriverà in estate, due se non dovesse rinnovare Pedro. Ci sono dei nomi suggeriti da Sarri, molti altri se ne aggiungeranno. Uno è stato lanciato in Turchia, dove sono certi che il club biancoceleste abbia presentato un'offerta al Galatasaray per Kerem Aktürkoglu. Ha 24 anni, è un'ala sinistra di piede destro che in questa stagione ha segnato 10 gol e servito altrettanti assist in 36 presenze. Secondo i media locali la Lazio avrebbe proposto 15 milioni per il suo cartellino, ricevendo una risposta negativa dai giallorossi, che invece avrebbero rilanciato chiedendo 20 milioni e il 20% sull'eventuale futura rivendita di questo ragazzo, arrivato a parametro zero a Istanbul. Le trattative sarebbero in corso, con la volontà di chiudere l'operazione entro la fine del campionato turco (dove mancano ancora 5 turni da giocare). Al momento non arrivano conferme, ma è un nome da aggiungere alla lista dei papabili.