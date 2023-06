Lazio, i nuovi colpi: da Gedson a Zielinski

ROMA - Compito più difficile di sostituire Luis Alberto e Milinkovic, l’uno, l’altro o entrambi, non c’è. Non è da escludere che partano tutti e due. Lo sa anche Sarri, spera che alla fine l’unico sacrificato sia il Sergente. In sostituzione chiede giocatori pronti e sicuri per la Champions. Nella lista delle mezzali ha inserito obiettivi di lusso (anche per i costi) e alternative valide (più facili da acquistare) . I nomi top sono Zielinski del Napoli e Frattesi del Sassuolo, è considerato di livello anche Gedson Fernandes del Besiktas. Non ha mai perso di vista Loftus-Cheek del Chelsea, ma ha un ingaggio stellare. Le alternative sono Khephren Thuram del Nizza e Marko Grujic del Porto. Gli scenari. Sarri era concentrato sull’eventuale sostituzione di Milinkovic, ora deve tenersi pronto nel caso in cui Luis parta. Lotito ha detto no all’offerta araba, sa quanto il Mago sia diventato centrale nel piano sarrista. Ma niente è da escludere. Serve un accordo sul rinnovo per garantire a Mau la permanenza dello spagnolo. La lista dei papabili per il nuovo Milinkovic vale anche per il nuovo Luis Alberto (sempre che occorra rintracciarlo).

Da Zielinski a Frattesi

Il tecnico vorrebbe riabbracciare Zielinski, in scadenza nel 2024 con il Napoli. Se non rinnoverà e finirà sul mercato, la Lazio proverà a lanciare un assalto da 20 milioni. Sarri ha un sogno, è Frattesi. La valutazione è sui 40 milioni, si scatenerà un’asta per averlo, in ballo ci sono top club italiani ed esteri. E’ più facile chiudere per Gedson Fernandes del Besiktas, 24 anni. Può lasciare la Turchia, aspetta offerte per fare il grande salto. Al Besiktas è arrivato dal Benfica per 6 milioni, ha un ingaggio di poco superiore al milione. Ci sono le condizioni economiche per prenderlo. Le candidature di Khephren Thuram del Nizza e Marko Grujic sono prese in considerazione, ma non rappresentano prime scelte. Gli altri ruoli. Lotito porta avanti le prime mosse con l’aiuto del direttore Fabiani e del segretario Calveri, non ha ancora nominato un nuovo diesse al posto di Tare. Deve risolvere i casi interni e lavorare in entrata. Sabato è scaduta l’opzione di riscatto della Juve, poteva acquistare Milik dall’Olympique Marsiglia per 7 milioni. Non l’ha fatto. Il presidente della Lazio ha iniziato a sondare la pista, il polacco è la prima scelta di Sarri. I francesi lo cedono, chiedono 9 milioni, si cerca lo sconto. Va trovato un accordo con Milik, guadagna oltre 3 milioni. Può avere mercato in Premier, ma ha dato disponibilità a Sarri, si sono già sentiti. Le alternative a Milik sono Gimenez del Feyenoord e Marcos Leonardo del Santos. Gimenez costa 20 milioni, il brasiliano (20 anni) costa già 15 milioni. Milik è l’occasione giusta anche economicamente.