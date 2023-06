Lazio, Luis Alberto addio? I tifosi sui social: “Resta qui”

ROMA - Il futuro di Luis Alberto appare lontano dalla Lazio. L’offerta fatta al giocatore da parte dell’Al Duhail, club del Qatar, sembra irrinunciabile: 8 milioni per cinque anni. Lotito ne chiede venti per la sua cessione, che per l’ennesima volta sembra probabile. Ma il ritorno in Spagna, tanto caro al Mago, questa volta non c’entra. Di mezzo ci sono i petrodollari. Tantissimi.