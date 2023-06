Lazio, dubbi Milinkovic e Luis Alberto: i nomi per sostituirli

ROMA - Milinkovic tentato dall’Inter e non solo. Luis Alberto dall’offerta super arrivata dall’Arabia . Due big che hanno fatto la storia della Lazio potrebbero preparare le valigie e cambiare maglia. E così 2/3 del centrocampo biancoceleste, considerato negli ultimi anni tra i più forti della Serie A, cambierebbe volto in vista della prossima stagione . Sono diversi i nomi in lista acquisti. Con la partenze del Sergente e del Mago serviranno due mezzali forti, giovani e con tanta classe.

Lazio, tutti i nomi a centrocampo: ecco i profili

Due nomi stuzzicano più di tutti la fantasia di Maurizio Sarri. Il primo è Piotr Zielinski, polacco del Napoli, 29 anni, già allenato dal tecnico toscano. Contratto in scadenza nel 2024, servono almeno 20 milioni. Gli azzurri hanno già puntato Samardzic come possibile sostituto. Il secondo profilo che piace a Formello è quello di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Classe 1999, tutte le big di Serie A sono sulle sue tracce. Costo dell’operazione: 40 milioni di euro. Con la partenza di Luis Alberto e Milinkovic la Lazio potrebbe disporre di un bel budget da spendere. Gli altri nomi in lista: Gedson Fernandes del Besiktas, Torreira del Galatasaray, Boloca del Frosinone. Piace da tempo Loftus-Cheek. Thuram e Grujic restano in orbita. Tutto ruota intorno alle possibili cessioni: sono giorni di attesa e strategie.