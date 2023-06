Lazio, Luis Alberto e la vacanza a Ibiza: sorrisi pensando al futuro

ROMA - Luis Alberto colleziona foto, sorrisi e baci con la sua Patricia. Si gode il sole e il mare di Ibiza dopo le fatiche accumulate con la Lazio. É in compagnia dell'amico fraterno, Alberto Moreno, calciatore del Villarreal. Del suo domani non c’è certezza. Nota ormai l’offerta da mille e una notte del club qatariota Al-Duhail: 40 milioni per cinque anni. Tanti, tantissimi per un giocatore che a 31 anni (li compirà a settembre) vorrebbe firmare l’ultimo contratto della sua vita calcistica. Al momento il Mago si rilassa, al futuro ci stanno pensando gli agenti. É fortemente tentato dalla super offerta. Di ritorno a Ibiza, a fine mese, potrebbe passare a Formello solo per svuotare l’armadietto.