Lazio, situazioni terzini: Pellegrini futuro incerto, Lazzari in dubbio

ROMA - Uno dei nodi più importanti del mercato della Lazio: il futuro di Luca Pellegrini. Il terzino è arrivato a gennaio in prestito dalla Juve via Eintracht Francoforte. Ha giocato poco, sperava di guadagnarsi i gradi da titolare in sei mesi. Non è successo. Martedì 20 giugno scadrà l'opzione per il diritto di riscatto fissato alle cifre pattuite nel mercato invernale. Difficile che il giocatore venga comprato dalla Lazio per 15 milioni. Lotito cerca lo sconto, si tratta.