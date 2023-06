Lazio, la lista dei nomi per l’attacco: spunta anche Dia

ROMA - Giorni di strategie, conti e progetti. La Lazio ha una priorità nel mercato che aprirà ufficialmente il 1 luglio: rinforzare l’attacco . Il solo Immobile come punta centrale non basta, ecco perché Sarri insieme alla società hanno deciso di investire, tanto, sul vice Ciro. Casting iniziato, la lista dei nomi appare lunga. Nelle ultime ore è forte il profilo del brasiliano Marcos Leonardo, stella del Santos, vent’anni. Dalle parti di Formello piace, viene valutato circa 20 milioni di euro. In Brasile riportano un’ipotetica offerta biancoceleste da 15 milioni. Nessuna conferma per ora.

Lazio, chi sarà il vice-Ciro: ecco i profili

La lista, come dicevamo, è lunga. Milik è uscito dall’elenco, sarà della Juve. Openda rimane un nome caldo, così come Pinamonti e Gimenez. Da ieri è spuntato Boulaye Dia, pronto ad essere riscattato dalla Salernitana (cartellino di proprietà del Villarreal) per 15 milioni di euro. Da Salerno chiedono 25 milioni per lasciarlo partire. Dia, classe 1996, nella passata stagione in 33 presenze ha collezionato 16 gol e 6 assist. Un rendimento notevole che ha fatto attirare su di sé anche altri club italiani. La Lazio lo inserisce nel casting. A Sarri, tecnico e uomo mercato di questa estate, il potere di decidere su chi puntare.