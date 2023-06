Lazio, la svolta: Lotito fa l’offerta anti Qatar per Luis Alberto

ROMA - Il è pronto a garantirgli un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione fino al 2027. L'adeguamento sarebbe immediato: lo spagnolo, che attualmente percepisce 2,8 milioni all'anno, ha apprezzato lo sforzo e ha aperto alla permanenza. Ci sono spiragli. Qatar chiama, Lotito risponde. Luis Alberto si trova esattamente in mezzo, doppiamente corteggiato. È impressionante l'offerta dell'Al-Duhail, squadra allenata dall'ex Crespo da marzo 2022: pone il Mago in una posizione privilegiata, può ambire a uno stipendio toccato negli ultimi 20 anni soltanto da Immobile, capitano e bomber della storia. Ma è sbalorditiva, rispetto alle abitudini, anche la controproposta che prepara il presidente biancoceleste:L'adeguamento sarebbe immediato: lo spagnolo, che attualmente percepisce 2,8 milioni all'anno, ha apprezzato lo sforzo e ha aperto alla permanenza. Ci sono spiragli.



Lazio, la centralità di Luis Alberto: quel patto con Sarri...

Per la Lazio si tratterebbe di un rilancio economico e tecnico, Luis Alberto avrebbe un ruolo più centrale sotto ogni punto di vista. L'uscita di Milinkovic, in tal senso, aiuterebbe Lotito a riequilibrare il monte ingaggi: il Sergente, arrivato a un anno dalla scadenza, al momento è il secondo calciatore più pagato della rosa alle spalle di Ciro (circa 3,5 milioni). Sarà decisivo questo weekend, salvo sorprese la scelta definitiva non verrà presa oltre la giornata di domani. Luis Alberto, con Sarri in panchina, aveva mostrato la versione scontenta e tormentata fino alla sosta per il Mondiale in Qatar (gli scherzi del destino...), poi è ripartito con una condizione e una testa diverse, prendendo per mano la squadra nel 2023. Un girone di ritorno entusiasmante, da trascinatore.



Lo sforzo di Lotito per Luis Alberto