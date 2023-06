Lazio, incontro per Marcos Leonardo: ma Lotito aspetta Sarri

ROMA - Un vertice per Marcos Leonardo , centravanti del Santos e del Brasile Under 20, 5 gol realizzati in altrettante partite al Mondiale di categoria in Argentina, compresa la doppietta agli azzurrini di Nunziata. Si tratta sulla base dei 10-12 milioni di euro per il cartellino con una clausola di rescissione fissata a 40 . Lotito ha incontrato Rafaela Pimenta, l’agente che lo sta proponendo in Italia, qualche giorno fa. Il brasiliano non è l’unico candidato per il ruolo di vice Immobile, ma si tratta di uno dei nomi più caldi. La Lazio può prenderlo e portarlo a Formello oppure mollarlo e dirottare su un’altra prima punta: per entrare nella fase conclusiva dell’operazione attende soltanto l’ok di Sarri e il prossimo appuntamento, fissato a Roma all’inizio della settimana con Lotito, servirà proprio per dare un indirizzo al mercato in entrata, dettando priorità e obiettivi. La lista dei nomi uscita alla fine del campionato si è arricchita di nuove candidature, avvolte nel segreto.

Lazio, le alternative in attacco: ecco i nomi

Marcos Leonardo resiste perché è forte e giovane. A maggio era stato accostato alla Roma. Si tratterebbe di un investimento. Ha 20 anni (classe 2003) e già da tre stagioni è entrato in orbita prima squadra, realizzando 23 gol in 73 presenze nel campionato di Serie A brasiliana. Avrebbe l’opportunità di crescere dietro a Immobile, garantendo un cambio di prospettiva. Non è casuale che negli ultimi giorni sia emersa anche la candidatura di Pinamonti, in possibile uscita dal Sassuolo: è gestito dagli stessi procuratori di Romagnoli e Luca Pellegrini (non solo del centravanti brasiliano), assai vicini a Lotito dalla scorsa estate. Nel confronto tecnico, Marcos Leonardo “rischia” di essere più forte di Pinamonti o almeno con prospettiva superiore e con uno stipendio più basso. Ovviamente servirà l’approvazione di Sarri e non ci sono solo questi due nomi per riempire una casella fondamentale del mercato della Lazio. Un sondaggio è stato portato avanti con la Salernitana per il senegalese Dia, ex Villarreal, 16 gol nell’ultimo campionato, valutato 25 milioni di euro. Iervolino ha risposto con l’idea di scambio tra Cancellieri e Bonazzoli, entrato nel mirino di Sarri. L’attaccante milanese piace, ma poteva interessare durante la sessione invernale, ora molto meno. Non è in prima fila.

Lazio, la pista Retegui

Sarri e il fidato Picchioni (che fa parte del suo staff da una vita, non è una novità, ha sempre studiato i giocatori, compreso Cabral, preso nel mercato invernale 2022 all’ultimo minuto dall’ex ds Tare) avevano messo nel mirino Lois Openda, attaccante belga del Lens, 23 anni. Costa 20 milioni. Ci possono essere varie opzioni, anche quelle sinora mai uscite o scoperte dai media. Lotito ha ascoltato il duo Fabiani-Calveri, di stanza a Formello, ma si è fatto anche un bel giro di telefonate fuori, sondando procuratori e direttori sportivi (non in attività) alla ricerca dei nomi giusti. Ora le valutazioni definitive, con la scelta degli obiettivi calati sul tavolo (ognuno con relativo prezzo), toccheranno al tecnico di rientro dalle vacanze. Un lavoro di sintesi necessario per condividere e andare poi a stringere sul posibile bersaglio. Alla fine di gennaio era stato proposto Mateo Retegui, l’oriundo del Tigre convocato in azzurro da Mancini. All’epoca costava 5 milioni, poi il prezzo del cartellino è schizzato verso l’alto. Sembra non convincesse in pieno Sarri. Si era mossa l’Inter, ora è stato accostato alla Fiorentina. Un’avvertenza: il Tigre lo venderà solo alla fine del campionato argentino, dunque non prima dell’inizio di agosto. Per un mese almeno, ovunque vada, difficilmente se ne parlerà.