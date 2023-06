Milinkovic, Kezman apre al futuro in Arabia: "Non si può mai sapere"

In casa Lazio continua a tenere banco il futuro di Milinkovic-Savic , tra i temi più caldi di questa sessione di calciomercato. Il centrocampista è in scadenza nel 2024 e il club biancoceleste sta ragionando su diverse opzioni, tra le quali anche l'ipotesi trattenerlo con il rischio di perderlo a zero .

Milinkovic, Kezman apre al futuro in Arabia

Intanto il suo agente, Mateja Kezman che sta lavorando per una possibile cessione, è intervenuto ai microfoni di El Balad. Il procuratore ha parlato del futuro del suo assistito e anche dell'ipotesi Arabia Saudita: "Per Sergej ci sono state molte manifestazioni d'interesse dall'Arabia, ma al momento abbiamo altre opzioni sul tavolo. Questo significa che non giocherà in Arabia il prossimo anno? Vedremo, nella vita non si può mai sapere".