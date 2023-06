Lazio, il presidente del Santos su Marco Leonardo: "Nessuna offerta"

Il presidente del Santos su Marcos Leonardo

“Non è ancora arrivato nulla riguardo a una proposta per Marcos Leonardo - ha detto Andres Rueda, presidente del Santos- , ma potrebbe arrivare. Se si tratta di un’offerta che conta sia per il Santos sia per il giocatore, non mentirò. Ma indipendentemente da una cosa o dall'altra, dobbiamo rafforzarci. Non possiamo fare magie senza soldi. È sa troppo tempo che siamo in queste condizioni”.