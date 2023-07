Clamorosa offerta dall'Arabia per Milinkovic: il sì può arrivare già oggi!

ROMA - Una nuova offerta dall’Arabia per Milinkovic, ancora più clamorosa di quella dei giorni scorsi, sta tentando lui e la Lazio. Venti milioni all’anno a Sergej, 40 a Lotito. La trattativa si stava sviluppando ieri dopo la mezzanotte, oggi se ne conoscerà l’esito. La squadra è rimasta top secret, potrebbe essere l’Al-Hilal, era spuntata in settimana. L’entità della proposta è talmente alta che Milinkovic sta davvero pensando di lasciare l’Europa e

il sogno di giocare in Champions cambiando vita calcistica. Quaranta milioni è la cifra che stava chiedendo Lotito, di più non può sperare. L’incasso permetterebbe di lanciare subito assalti di mercato. Già ieri c’era la sensazione che si stava entrando nella settimana più calda dell’estate, non solo per il meteo. Lotito fremeva attendendo il gioiello serbo, ballando tra l’ipotesi (concreta) del divorzio e l’ultimo (disperato) assalto per tentare il rinnovo del

contratto. La Juve era nell’ombra, pronta all’agguato. Ma stava giocando al ribasso e con le contropartite tecniche da inserire nell’eventuale operazione. L’Inter non c’era o faceva sapere di non esserci, progettava di entrare in gioco solo in caso di partenza di Barella a fronte di un’offerta irresistibile dalla Premier. Il Napoli si era informato in tempi non sospetti. Lotito non ha mai derogato dal prezzo: 40 milioni cash.