Lazio, incontro per Castellanos. Ecco tutte le piste per l'attacco

ROMA - Altalena per due, per tre, per tanti attaccanti papabili vice Immobile. Con Marcos Leonardo in ribasso e Amdouni in corsa, ha preso quota Valentin Mariano José Castellanos Gimenez conosciuto come Taty Castellanos. Attaccante argentino classe 1998, è di proprietà del New York City, ha giocato in prestito al Girona (13 gol nell’ultima stagione). Entrambi i club fanno parte del City Football Group che fa capo a un fondo di Abu Dhabi e che ha come società madre il Manchester City. Il manager di Castellanos è già stato a Roma, ha incontrato la Lazio. L’argentino ha una valutazione tra i 15 e i 20 milioni, più vicina ai 20 considerando alcuni bonus che il fondo vorrebbe inserire nell’accordo. Castellanos è un argentino di Mendoza, una provincia vicina a Santiago del Cile, non a caso ha iniziato la carriera nelle giovanili dell’Universidad de Chile. Nel luglio 2017 lo ha preso il Torque in prestito, è un club di Montevideo che gravita sempre nell’orbita del City Football Group. Da qui è iniziata la scalata nei club satellite del City. Nel luglio 2018 è stato riscattato ed è stato girato in prestito al New York City. In tre anni ha segnato 59 gol in 134 partite. Nell’estate scorsa è stato prestato al Girona, neopromosso. Ora è tornato alla base e si attendono nuove offerte. Castellanos è passato alla storia dell’ultima Liga segnando 4 gol al Real Madrid (4-2) il 25 aprile scorso. Un’impresa riuscita a pochi contro il Real. L’argentino ha raccontato così la sua storia: «Quando sono entrato in contatto per la prima volta con City Football Group non c’erano tanti club come adesso. Io volevo semplicemente unirmi al Torque per giocare il più possibile, non pensavo che da lì potesse iniziare un percorso così lungo. A Montevideo mi sono sentito parte di una famiglia, poi è arrivata l’offerta di Domènec Torrent, l’ex vice di Pep Guardiola che all’epoca allenava i New York City e non potevo perdere questa occasione». Castellanos è un’opzione concreta.