Lazio, casting attaccante: cinque nomi in ballo

Lazio, i profili di Castellanos e Amdouni

Sembrava in fondo alla lista, non lo è più. Taty Castellanos, 24 anni, argentino del New York City, è tra i primi profili valutati dalla Lazio. E’ rientrato dal prestito al Girona dopo aver segnato 13 gol nella Liga. Da anni fa parte dei club che gravitano nella galassia del Manchester City sotto l’egida del City Football Group. Il prezzo di Castellanos balla tra i 15 e i 20 milioni perché il fondo che gestisce il club vorrebbe inserire dei bonus nell’affare. Lotito ha incontrato il manager dell’argentino, è un’operazione in stand-by. Può essere avviata. Non ha perso quota Amdouni del Basilea, costo 12 milioni. Il suo nome era rimbalzato a giugno, è stato protagonista nel campionato svizzero, in Conference League e all’Europeo under 21. Sarri lo ha valutato bene perché alle caratteristiche di bomber associa capacità di gioco d’attacco. Anche Malenovic, il manager di Amdouni, è stato ricevuto da Lotito nei giorni scorsi. Sono stati messi in attesa.

Lazio, Lukebakio e gli altri attaccanti in lista

Occhio a Dodi Lukebakio, 25 anni, centravanti dell’Hertha Berlino. E’ un’offerta perché è in scadenza nel 2024 e il suo club è retrocesso. Partirà sicuramente. Lukebakio è belga, ha origini congolesi, ha 25 anni e ha segnato 11 gol in Bundesliga. Volendo può essere adattato da ala. E’ rispuntato il nome di Sanabria del Torino. Lotito e Cairo sono a Milano, possono intavolare operazioni di mercato. In ballo c’è soprattutto Ricci. Sanabria era stato valutato a gennaio, è tornato in corsa. E’ in scadenza nel 2025. Ha 27 anni, nell’ultima stagione ha segnato 12 gol, record personale. Ha una valutazione da 20 milioni.Un talento da lanciare è Fabio Silva, centravanti portoghese del Wolverhampton . Ha 20 anni, è rientrato dal prestito al PSV Eindhoven. Nel 4-2-1-3 ha giocato anche da ala sinistra. Per lui 4 gol in Eredivisie. In Inghilterra scrivono che gli inglesi chiedono 25 milioni e che Lotito vorrebbe prenderlo in prestito con riscatto. E’ stato il Porto a lanciarlo a 17 anni e nel 2020 l’ha venduto per 40 milioni al Wolverhampton. Poi i prestiti all’Anderlecht e al PSV. Si è parlato di un’offerta per Mikautadze del Metz, nessuna conferma. E’ spuntato anche il nome di Pavlidis, centravanti greco dell’AZ Alkmaar, ha 24 anni. Ha segnato 12 gol in Eredivisie, la Lazio lo ricorda bene per i due gol segnati tra andata e ritorno negli ottavi di Conference. I gioielli dell’AZ, da Karlsson a Kerkez più Pavlidis, hanno prezzi alti. Bizzarria finale: è spuntato un like di Enrico Lotito (poi rimosso) in un post pubblicato da Berardi. Non è solo il sogno proibito di Sarri.