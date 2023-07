Lazio, chi è Castellanos: dai 4 gol al Real ai paragoni importanti

ROMA - Taty Castellanos pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio . Sarà lui il collega di Ciro Immobile, un compito mica facile. A Formello in passato si è puntato su Muriqi: ha fallito. Ora ci prova la punta argentina che arriva dal New York City. Ultima stagione giocata al Girona in Liga. Sono 14 gol in 35 presenze, un bottino niente male. Spiccano le 4 reti realizzate al Real Madrid di Ancelotti. Record da incorniciare.

Lazio, Castellanos tra tecnica e velocità: il profilo

Classe ’98, nato a Mendoza. All’Universidad de Chile i primi passi nel mondo del calcio, poi la stagione al Torque, in Uruguay, prima di firmare per il New York City. L’Europa il suo sogno. In prestito al Girona ha fatto benissimo, ora il salto nel grande club. "Mi piacerebbe giocare in Serie A. Penso che sarebbe l'ideale per il mio stile di gioco". Attaccante non tanto alto (178 cm), ma veloce e tecnico. Ama attaccare la profondità, vede la porta. In Argentina spesso lo hanno paragonato ad Aguero e Lautaro Martinez. Può essere l’alternativa perfetta per Ciro Immobile. Che lo aspetta ad Auronzo per le prime indicazioni. Lui, il re, non cede mica lo scettro. Ma è pronto ad accogliere chi può fare le sue veci. La Lazio al primo posto, c’è sempre bisogno di gol.