Lazio, Castellanos è a Roma: prima le visite mediche poi Auronzo di Cadore

ROMA - Valentin Castellanos ha iniziato la propria avventura con la Lazio. Questa mattina il centravanti argentino si è presentato in Paideia per effettuare le visite di idoneità sportiva. Ad attenderlo c’erano decine di tifosi laziali : il nuovo attaccante biancoceleste ha avuto modo di firmare autografi e scattare qualche selfie prima di entrare in clinica.

Il profilo di Valentin Castellanos

Valentin Castallanos - detto Taty - è un attaccante argentino nato a Mendoza il 3 ottobre 1998. E’ una punta centrale, un centravanti che all’occorrenza può anche essere impiegato come punta esterna. E’ un centravanti con una buonissima tecnica, ama cercare spazi in profondità, punta la porta avversaria con decisione e ha una spiccata dote nel gioco aereo. Nella sua pur breve carriera ha giocato con i cileni dell’Università de Chile, gli uruguagi del Torque, gli statunitensi del New York City e gli spagnoli del Girona. Il club biancoceleste lo ha acquistato dal New York City per quindici milioni di euro. Dopo la visite di idoneità sportiva, partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore per unirsi alla sua nuova squadra.