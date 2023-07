Lotito esclusivo su Immobile: “Nessuna offerta araba, non lo vendo”

ROMA - Il futuro di Ciro Immobile? Alla Lazio. Dall’Arabia Saudita non sono arrivate proposte ufficiali per il super bomber biancoceleste. Parola di Claudio Lotito. Il patron, in esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport, ha chiarito al telefono: "La Lazio non ha messo in vendita Immobile e non ha ricevuto alcuna proposta". Il presidente non intende privarsi dell’attaccante. Lo considera un figlio, c’è un legame affettivo profondo che va oltre le immense prestazioni in campo. Il futuro allora, può ancora essere biancoceleste. Ciro, in ritiro ad Auronzo di Cadore da poco meno di una settimana, è apparso più disteso rispetto ai primi giorni. Ieri si è concesso ai tifosi: autografi e sorrisi a fine allenamento. I laziali in coro gli chiedono solo una cosa: “Resta!”. Al momento nessuna offerta sul tavolo. Lotito alza il muro.