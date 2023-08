Lazio, serve il vice Provedel: avanza Rönnow, tutti i nomi proposti

ROMA - Prima notizia: sfumato Audero, la Lazio non ha ancora scelto il possibile nuovo portiere da affiancare a Provedel e non esclude di trattenere Maximiano. E’ altrettanto chiaro che il portoghese, corteggiato dall’Almeria, possa essere ceduto: chiede di giocare con continuità e sul piatto ci sono 9 milioni e bonus. Lotito recupererebbe l’investimento compiuto l’estate scorsa. Sarri, verso la Champions, vuole due portieri affidabili. Si sono moltiplicate le candidature nelle ultime ore al vaglio del club biancoceleste. L’agenzia Boutique Transfers, dopo l’affare Isaksen, ha proposto Frederik Rönnow, 31 anni appena compiuti, danese (8 presenze in nazionale), in uscita dall’Union Berlino. Il suo contratto scade nel 2024, potrebbe essere un’occasione. Ha giocato stabilmente titolare in Bundesliga, costo contenuto (3 o 4 milioni). La Lazio riflette tra tante possibilità, non ha ancora scelto, prendendo tempo. Sono stati proposti profili di esperienza e svincolati: Samir Handanovic, l’ex capitano, ha lasciato l’Inter, sommando 14 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia. Salvatore Sirigu, terzo dell’Italia all’Europeo 2021, ha lasciato la Fiorentina (1 presenza in campionato, 1 in Conference): nel 2021/22 ne aveva totalizzate 37 da titolare con il Genoa, cerca squadra, il suo nome è rimbalzato di nuovo a Formello. Riflessioni in corso, tenendo alta l’asticella delle ambizioni. Non si vuole puntare su un ripiego.