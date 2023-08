Lazio, Rovella e Pellegrini: sì per Ferragosto, manca solo l'annuncio

Si aspetta solo l'annuncio. Rovella e Pellegrini, altri due colpi per Sarri. Sono in via di definizione , le visite potrebbero essere fissate a domani (ma al momento non sono state confermate). La doppia operazione con la Juve è stata comunque imbastita, l'accordo economico trovato sulla base di circa 21,5 milioni . Adesso non resta che ratificare pure l'intesa con i procuratori dei calciatori e procedere con le firme dei contratti. Arrivati a questo punto della trattativa, non sembrano esserci spiragli per potenziali colpi di scena , ma c'è da fare attenzione all'interesse del Milan per il centrocampista.

Lazio-Juve, la doppia trattativa per Rovella e Pellegrini

Rovella è il profilo ideale per arricchire la mediana. Ha 21 anni, ma già 71 presenze in Serie A tra Genoa e Monza. Il suo cartellino è valutato 17 milioni (questa la cifra stanziata per il riscatto obbligatorio al termine del prestito), un investimento importante ma che sarebbe orientato sia per l'immediato che sul lungo periodo. È un centrocampista completo, che presenta ancora enormi margini di miglioramento. Nei piani tattici sarà l'alternativa a Cataldi, con il quale si giocherà il posto da titolare in cabina di regia. Principale "antagonista" di Marusic dovrà essere invece Luca Pellegrini, terzino sinistro (di piede mancino) che Sarri ha già potuto allenare e plasmare nella seconda metà della scorsa stagione. Per questo ha chiesto di riaverlo a disposizione, ne apprezza le qualità e il suo adattamento ai principi di gioco richiesti. L'operazione richiederà il prolungamento del contratto con la Juve, che così potrà spalmare l'attuale ingaggio su due anni e parteciperà al pagamento di una parte dello stesso nel prestito biennale (con obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni circa) che lo porterà a vestire di nuovo la maglia biancoceleste.

Maximiano in Spagna, Lazio pronta a incassare

Luis Maximiano (non a caso nell'ultima amichevole con il Latina scavalcato nelle gerarchie da Adamonis) è sempre più vicino al ritorno in Spagna: su di lui ci sono Almeria e Rayo Vallecano, la Lazio conta di incassare circa 10 milioni. Non appena si sbloccherà la sua cessione, si procederà all'acquisto del suo sostituto: affascinante la pista che porta al 36enne Hugo Lloris, in uscita dal Tottenham. L'indiziato principale però sembra essere Frederik Ronnow, 31enne dell’Union Berlino: ci sarebbe già un accordo con il giocatore, resterebbe nel caso da trovare quello con il club tedesco, che chiede 4 milioni. Altra alternativa è Consigli, classe 1987 in scadenza con il Sassuolo.

Cancellieri dalla Lazio all'Empoli, sondaggio Udinese per Basic

Lavori in corso pure per snellire l'organico: chiusa la cessione a titolo temporaneo (con diritto di riscatto fissato a 12 milioni e controriscatto Lazio a 20) di Cancellieri all'Empoli. Sondaggio dell'Udinese per Basic, mentre si aspettano offerte per Fares (ha richieste in Arabia Saudita) e per Kamenovic, che ieri mattina a sorpresa si è rivisto nel centro sportivo di Formello.