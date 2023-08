Lazio, attesa per Bonucci: ecco la mossa di Lotito

ROMA - La Lazio sta per chiudere l’affare Guendouzi, il francese è atteso oggi nella Capitale. Poi fino a venerdì si lavorerà sul colpo Bonucci. Il mercato non è chiuso, Lotito è affascinato dal difensore della Juve considerato in uscita. Va convinto Sarri, che non preferirebbe alterare gli equilibri difensivi. Il patron parlerà con il tecnico, poi è pronto a chiudere la trattativa.