Lazio, ceduto Marcos Antonio: il comunicato ufficiale

ROMA - Marcos Antonio ceduto dalla Lazio. All’ultimo giorno di mercato ecco il comunicato ufficiale: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marcos Antônio Silva Santos a favore del PAOK Salonicco. Il club greco detiene un'opzione di riscatto per l'acquisizione definitiva delle prestazioni”. Il centrocampista era arrivato a Roma nella passata stagione dopo l’esperienza allo Shakthar. Alla Lazio 22 presenze, 1 gol e 1 assist. Non ha convinto e in questa sessione di mercato è arrivato Rovella come vice Cataldi. Marcos cercherà di tornare assoluto protagonista in Grecia.