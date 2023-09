Lazio-Vecino e le voci sul Galatasaray: cosa sta succedendo

ROMA - Matias Vecino e il possibile addio alla Lazio. Sono rimbalzate voci dalla Turchia: il Galatasaray pronto a prenderlo in cambio di 2-3 milioni di euro in favore dei biancocelesti. Alla base la volontà del centrocampista di partire, chiuso da Kamada e Guendouzi. Il trasferimento, sempre secondo voci da Istanbul, è ad un passo: viaggio in mattinata e firma sul contratto da due anni più uno. Il mercato in Turchia non si è ancora chiuso (stop l'8 settembre)