Lazio, pista brasiliana: Alexsander del Fluminense per giugno

ROMA - Ping pong di voci e smentite, di confessioni e sconfessioni. E’ il mercato della Lazio, aperto e chiuso allo stesso tempo. Ci sono operatori che assicurano di essere attivi, dalla società nessuna conferma di acquisti. L’ultimo nome spuntato porta in Brasile, sulle tracce di Alexsander, mezzala di Fluminense e Brasile under 20. Ha 20 anni, è extracomunitario, dunque tesserabile solo a giugno. Si chiama Alexsander Cristhian Gomes da Costa, è classe 2003, è nato l’8 ottobre. Piede sinistro, alto 1,78. E’ subentrato nella recente finale che ha visto la sua squadra in campo contro il City nel Mondiale per club (4-0 per gli inglesi). In tutto ha collezionato 39 presenze con il suo club, così giovane, gioca centrocampista nel 4-4-2. Ha iniziato nel futsal (il calcio a 5), poi ha fatto il salto. E’ cresciuto nelle giovanili della società brasiliana, è nel giro dell’under 20 verdeoro. E’ valutato 15 milioni. Anche se fosse, il prezzo è alto, andrebbe abbassato.