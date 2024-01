Mercato Lazio, Sarri aspetta un altro attaccante: tutti i nomi in lista

Prima il Napoli, poi il vertice di mercato. Una vittoria aiuterebbe Sarri a convincere Lotito a investire negli ultimi giorni. Aspetta un’ala, i nomi finora usciti non hanno trovato conferme a Formello, ma una valutazione c’è stata. S’è tentato l’approccio per Cambiaghi , l’Atalanta ha sparato una richiesta di 15 milioni. E’ stato proposto Bernardeschi, anche a Juve e Roma, a differenza dell’estate c’è l’ok di Sarri, lo riabbraccerebbe. Può tornare in corsa Gil del Tottenham , a cui Mau aveva pensato a giugno. Ha richieste dalla Premier, non si è ancora mosso. Chissà che non stia sperando nella chiamata della Lazio. Sullo sfondo resta El Ghazi, è svincolato . Ha perso quota Rafa Silva, il Benfica chiede 8 milioni pur perdendolo a giugno a parametro zero. Resta la pista del Mister X. Il vertice di mercato tra Lotito e Fabiani si farà tra stasera e domani, verranno rivalutate le piste più percorribili. Si cerca la migliore occasione, tecnicamente ed economicamente. La società vorrebbe investire su un giovane, le soluzioni “usato sicuro” non convincono.

Il futuro di Zaccagni

E’ riscoppiata la grana Zaccagni. Il manager Giuffredi, dopo le accuse lanciate a settembre e poi ritrattate, ha inviato un nuovo messaggio infuocato a Lotito: «È vero che Lotito - ha detto l’agente a Radio Serie A - in occasione del matrimonio di Mattia aveva promesso il rinnovo di contratto. Una promessa che poi non ha avuto seguito, noi ne abbiamo preso atto. Zaccagni è un professionista innamorato della Lazio, continuerà a fare il suo dovere fino alla fine poi si vedrà quello che succederà. Nelle prossime settimane potranno esserci degli incontri per capire se questo matrimonio potrà continuare realmente o se invece il giocatore dovrà guardarsi intorno. La scadenza del contratto è 2025. Io mi sono sempre reputato un uomo di parola, quando succedono determinate cose lasciano perplessi e amareggiati tutti. C’è ancora tempo, ma vedremo cosa succederà. Zaccagni è un giocatore stimato dai club più importanti in Italia e ha estimatori anche all’estero, la cessione non è mai stata una sua priorità. La volontà è rimanere alla Lazio, ma come è successo per Politano con il Napoli i matrimoni si fanno in due e serve la volontà del club di accontentare un giocatore che avrebbe voluto essere una bandiera». Il diesse Fabiani ha sensibilizzato Lotito sul tema adeguamenti e rinnovi. Patric ha ottenuto un premio. Per Romagnoli non c’è ancora accordo. Era in programmazione l’incontro con Zaccagni.