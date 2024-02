Chi è Ryan Kent, il nuovo attaccante della Lazio

I tifosi della Lazio stanno per scoprire Ryan Kent. L'attaccante inglese nato l'11 novembre 1996 arriva in prestito con diritto di riscatto dal Fenerbahce . Si tratta di un esterno offensivo che agisce prevalentemente a sinistra rientrando col destro dentro al campo per concludere o dialogare coi compagni. Kent è un'ala molto tecnica ed elegante palla al piede , fa dell'imprevedibilità il suo punto forte, è alto 176 centimetri, unisce alle sue qualità anche una discreta rapidità .

Tutto su Kent, nuovo colpo della Lazio

Cresciuto nelle giovanili del Liverpool, ha legato il suo nome al Glasgow Rangers: 218 presenze e 33 gol in cinque stagioni. Prima del 2019, essendo di proprietà del Liverpool, tante esperienze fugaci in prestito. In Scozia Kent è esploso. Lo scorso anno ha sfidato il Napoli di Spalletti in Champions League. L'estate scorsa il passaggio al Fenerbahce. Una sola rete e ora la Lazio. Nel corso della sua carriera ha giocato 263 partite a sinistra ma si è adattato anche a destra (per un totale di 40 presenze) o dietro la punta. Un esterno duttile in grado di offrire una soluzione in più a Sarri per l'attacco della Lazio.