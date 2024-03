Zaccagni, segnali di svolta per il rinnovo

ROMA - Trattativa dura, segnali di svolta. Il ds Fabiani e gli agenti di Zaccagni si sono incrociati a Monaco di Baviera, dove erano saliti per assistere agli ottavi Champions con il Bayern. Si sono fermati in Germania, approfittando della trasferta per coltivare altri contatti e lavorare. Presto verrà fissato un appuntamento. La Lazio incalza dopo mesi di silenzio e il tentativo (andato a vuoto) di Lotito in estate, all’epoca dell’unico vero approccio per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Occhio, mica manca tanto. Tra nove mesi, Zaccagni sarebbe libero di decidere il proprio futuro come sta succedendo a Felipe Anderson, il cui contratto è già scaduto e si continua a parlare di rinnovo, anche se due incontri con la Juve e tempi così lunghi segnalano un probabile divorzio. Fabiani conta di rimontare con il brasiliano e un mese fa ha già incontrato i procuratori di Zaccagni, cercando di limare e ridurre le distanze, riannodando i fili del discorso. Conta anche sulla volontà del giocatore, acquistato dalla Lazio (graditissimo da Sarri) nell’estate 2021, 29 anni da compiere il 16 giugno, in Germania se il ct Spalletti deciderà di inserirlo nella lista dei 23 azzurri per l’Europeo.