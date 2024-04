Lazio a caccia di un esterno: Tudor in corsa per Gosens

Illustri partenze, aspettando i nuovi colpi. Lotito e Fabiani possono rispondere solo in un modo ai tormenti-lamenti della piazza: centrando acquisti validi, pronti, adatti al calcio di Tudor, anche se non da pelle d’oca. La giostra dei nomi è partita ed è già convulsa. Alcuni sono depennabili, altri resistono. Serviranno innesti in tanti ruoli, soprattutto a centrocampo e in attacco. Tudor fa spesso riferimento agli esterni parlando della fase offensiva, dal loro movimento cambia la disposizione in campo, la difesa passa da 3 a 4 e viceversa. Ad oggi ha in rosa Marusic, Lazzari, Hysaj e Pellegrini. Ha provato Felipe per emergenza. Il primo è considerato un titolarissimo, per Tudor può fare anche il terzo in difesa. Lazzari è stato testato a sinistra, ha smentito i rumors sulla volontà di andare via. Hysaj e Pellegrini giocano poco. Un arrivo in più è programmabile, salvo cessioni. E’ considerato un buon profilo Robin Gosens, ex Atalanta e Inter, oggi all’Union Berlino. Da tempo è in orbita Bologna. Marotta l’aveva acquistato per 25 milioni più ricchi bonus nel gennaio 2022 salvo cederlo dopo un solo anno e mezzo per 15 milioni. All’Atalanta era un treno, prima dello strappo che l’ha condizionato e della recidiva. L’Inter l’aveva preso comunque, si aggiunse una lussazione ad una spalla, non è mai stato il cursore visto con Gasperini. In Germania ha ritrovato continuità, conta 25 presenze in campionato, 6 gol e un assist. Le apparizioni stagionali sono 32, 7 i gol totali (uno in Champions). Gosens vorrebbe tornare in Italia, l’Union ha vissuto una stagione difficile, è poco sopra la soglia “retrocessione”. Il Bologna s’era fatto avanti per primo, è valutato anche dalla Lazio. Gosens è tra i candidati per la corsia sinistra, ha 29 anni. Non rientra nell’identikit dei verdi d’età, ma è un giocatore d’esperienza, fisicamente roccioso se sta bene. Tudor aspetta uomini di fisico e gamba. A Marsiglia aveva Clauss, 31 anni, e Tavares, oggi al Nottingham Forest, di proprietà dell’Arsenal. Tavares ha 24 anni, è in scadenza con i Gunners nel 2025, può essere un’occasione di mercato, sempre che Tudor ci pensi. A centrocampo alcune strategie si legano al futuro di Kamada, non ha ancora comunicato se farà scattare il rinnovo o se andrà via a zero. La Lazio già a gennaio seguiva i movimenti di Cesare Casadei, gioiello del Chelsea e dell’under 21 italiana. Ha 21 anni, è rientrato dal prestito al Leicester, ma non sta giocando. Centrocampista, mezzala, può tornare sul mercato, ma sarebbe un’operazione da chiudere in prestito.