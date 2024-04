Gila, tentazione Real: ma la Lazio lo tiene

ROMA - Te ntación blanca. Pazzi di Gila, anche in Liga: le voci di mercato diventano grida quando c'è di mezzo il Real Madrid. Soltanto rumors, per il momento, ma in Spagna sono sicuri: il club in cui è cresciuto è pronto a riportarlo a casa sfruttando la percentuale sulla futura rivendita stabilita nel 2022. Calcoli presto fatti: la Lazio dovrebbe riconoscere al Real il 50% sulla vendita del classe 2000, che a quel punto tornerebbe alla squadra di provenienza per la metà del prezzo. Lotito e Fabiani non hanno programmato nessuna cessione per il centrale, anzi, pensano che il suo valore di mercato possa ulteriormente crescere con almeno un'altra stagione da protagonista in Serie A. È un pezzo da blindare, esploso all'improvviso grazie all'emergenza che ha "costretto" Sarri a impiegarlo a metà novembre: fuori Romagnoli e Casale, entrambi ai box durante la sosta per una lesione muscolare, dentro Gila che era rimasto l'unico calciatore di movimento a non essere ancora impiegato. In naftalina fino alla trasferta di Salerno: velocità e personalità, prestazioni positive anche quando la Lazio è crollata. Con merito non ha più mollato il posto da titolare.