Lazio, a maggio vertice di mercato: i nomi sul tavolo

ROMA - Quanta Lazio di oggi può esserci dentro la Lazio di domani è la domanda che aspetta risposta per il mercato. «C’è tanta gente che può fare il mio gioco» , il riconoscimento di Tudor un mese dopo il suo arrivo. Aspetta di aggiungere giocatori «di fisicità e gamba», con il diesse Fabiani faranno un punto fra tre-quattro partite. Le prossime contro Verona, Monza ed Empoli indirizzeranno il finale di stagione e il traguardo. Vale sempre lo stesso discorso, il budget Champions è diverso dal budget di ogni altra Europa. Sono tante le varianti da valutare. Innanzitutto i rendimenti della stagione in corso, ha comunque prodotto un ottavo Champions, una semifinale di Coppa Italia e in campionato è tutto da vedere. Poi l’adattabilità dei giocatori attuali alla controrivoluzione, la lista di partenti e non. Sarà stilato un piano d’intervento e sarà aggiornato in base ad eventuali richieste d’acquisto o cessione.

Lazio, i nomi da cui ripartire

Ci sono delle necessità numeriche già prevedibili. La difesa è il reparto che per Tudor è il più convalidabile rispetto alle sue idee. Patric e Gila “braccetti”, Romagnoli e Casale centrali. L’idea è aggiungere due elementi in più per disporre di sei difensori. Si valuta l’arrivo di un esterno sinistro per evitare di spostare Marusic, considerando Hysaj e Pellegrini in seconda fascia. Robin Gosens dell’Union Berlino continua ad essere considerato un buon profilo, ma non ci sono stati contatti. Ha risolto i problemi fisici che l’avevano condizionato nell’ultimo anno di Bergamo e all’Inter, ha ritrovato continuità (33 presenze, 7 gol e 2 assist). Due nomi in ballo sono Dia e Tchaouna della Salernitana. Il primo ha una clausola di 20 milioni, chiede che sia scontata a 10. Con la Salernitana (che ha chiesto la decurtazione dello stipendio del 50%) è braccio di ferro al Collegio arbitrale, la discussione del caso è fissata per il 30 aprile. Una prima data chiave per definire il suo futuro. Tchaouna è un jolly d’attacco, ha 20 anni. Il diesse Fabiani ha ricevuto a Formello Beppe Riso, manager di Cataldi e Rovella. Gestisce molti talenti, uno di questi è Valentin Carboni, 19 anni, di proprietà dell’Inter che conta di venderlo a 30 milioni. Il suo nome rimbalza da gennaio senza motivo. Nella scuderia c’è anche Lorenzo Pirola sempre della Salernitana, difensore centrale, 22 anni, è stato offerto, non c’è di più per il momento.