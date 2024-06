Calciomercato Lazio, i nomi per Baroni: duello Cabal-Doig

ROMA - Un 10, un attaccante e un terzino sinistro da associare al primo acquisto che è Tchaouna (accordi chiusi, verrà pagata la clausola da 8 milioni). Sono le linee guida del mercato della Lazio, ora da impostare per Baroni. Per il posto di terzino si valutano due piste. Una è Juan David Cabal, 23 anni, colombiano, allenato da Baroni a Verona. E’ stato una delle rivelazioni e viene valutato 10 milioni. Occhio a Doig, ex Verona, da gennaio al Sassuolo, era stato pagato 6 milioni. Josh Doig ha 22 anni, è scozzese, la retrocessione lo spinge a partire. Ha un prezzo inferiore, c’è anche la Roma. A sinistra serve un innesto. Pellegrini vuole restare, Hysaj è sul mercato. Il primo sarà riscattato nel giugno 2025, il secondo è in scadenza nel giugno 2025. La Lazio ha provato più volte a vendere Hysaj, non ci è mai riuscita, pesa l’ingaggio da 2,2 milioni. Ad un anno dalla scadenza potrebbe decidere di liberarsi direttamente a parametro zero. Con Tudor serviva un uomo a tutta fascia, s’era pensato a Gosens (Union Berlino), nel mirino del Bologna, ora anche dell’Atalanta, sua ex squadra. Con Baroni servono esterni bassi.



