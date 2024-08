Lazio, quanti esuberi: valgono un tesoretto da 15 milioni

Cinque esuberi e non riguardano il nodo della lista di Baroni, da cui deve uscire almeno un altro nome per fare posto a un acquisto “over 22”. Lotito aspetta le cessioni di Fabiani. Akpa Akpro, Cancellieri, Fares, Basic e Andrè Anderson possono generare, da qui a fine agosto, un tesoretto di 15 milioni utile per il mercato in entrata. E’ il quiz principale di ogni estate, quest’anno forse ancora di più, considerando la “spending review” lanciata dalla Lazio. Taglio netto del monte ingaggi (imposto anche dai parametri federali: non si può superare l’80% del fatturato) a fronte della mancata qualificazione Champions e la fine di un ciclo con l’addio di Luis Alberto, Immobile, Felipe Anderson oltre alla mancata conferma di Kamada.

Il fanta sbarca sul Corriere dello Sport: iscriviti subito al nuovo gioco

Lazio, l'apertura di un nuovo ciclo

La società è entrata in una nuova fase, deve ringiovanire e sperare di indovinare gli acquisti del futuro senza perdere di vista l’obiettivo sportivo: restare a contatto con i primi posti e onorare l’Europa League, ancora più impegnativa rispetto al passato. Otto partite, girone unico a 36 squadre di cui fa parte la Roma: le classifiche a confronto metteranno sotto pressione Baroni non solo in Serie A. Forse bisognava essere chiari e ancora più espliciti con il popolo laziale. Lotito non ha mai messo a rischio i conti e il bilancio della Lazio, negli ultimi due o tre anni ha aumentato le spese e gli investimenti, ora deve far fronte agli impegni finanziari assunti e in vent’anni di gestione non ha mai ricapitalizzato. Ecco come si spiega il momento attuale. Non è mai stato semplice ottenere l’equilibrio tra conti e risultati. Per la Lazio, avviando un nuovo ciclo, quest’anno potrebbe essere più complicato. Il secondo posto di Sarri e la partecipazione alla Champions (onorata sino agli ottavi) hanno generato aspettative difficili da mantenere tagliando i costi. E bisogna essere onesti: al momento, considerando acquisti e cessioni, ci sono sette-otto squadre (Inter, Napoli, Juve, Milan, Atalanta, Roma, Fiorentina) davanti alla Lazio e non sappiamo stabilire se va calcolato il Bologna.

Il piano esuberi in casa Lazio

C’è tempo per far quadrare i conti e rinforzare l’organico, che molto dipenderà dal rendimento di Castrovilli e dalla vena realizzativa di Castellanos. Cancellieri, nonostante sia un esterno under 22, non rientra nei piani. Si piazzerà entro fine agosto. Lotito chiede un milione di prestito e il riscatto obbligatorio. A Salerno sognano il suo ritorno, ma Akpa Akpro non accetta la Serie B: spera nel Monza o in altre soluzioni (anche Ligue 1). Basic è un caso da due anni. Più complicato sistemare Fares e André Anderson. Tra stipendi lordi e prestiti, la Lazio confida di risparmiare 15 milioni. Cinque uscite servirebbero per calibrare le ultime mosse.