Folorunsho chiama la Lazio: quanto chiede il Napoli. Ipotesi Casadei

ROMA - I prezzi crollano, le occasioni si moltiplicano e le regole consentono di superare lo scoglio delle liste. Basta saper aspettare. La Lazio non ha chiuso il mercato. Medita gli affari giusti. Cerca un centrocampista da consegnare a Baroni. L’identikit? Mezzala-trequartista. Michael Folorunsho chiama la Lazio. Sarebbe un ritorno a furor di popolo. Il centrocampista romano (e di papà nigeriano), convocato da Spalletti all’Europeo e dichiarato tifoso biancoceleste, lascerà il Napoli nonostante il prolungamento del contratto appena siglato. Pochi giorni fa è saltato il suo trasferimento all’Atalanta (15 milioni più 3 di bonus) perché Percassi non voleva concedere il 30% sull’eventuale rivendita. L’infortunio di Scamacca e la virata su Retegui hanno fatto tramontare l’interesse di Gasperini, anche se (per logica) non si può escludere un ritorno di fiamma se e quando Koopmeiners dovesse passare alla Juve. Folorunsho è stato accostato alla Fiorentina e due giorni fa alla Lazio, scatenando l’entusiasmo social dei tifosi. Ieri si sono aggiunti più indizi: un like di Michael sotto un post della Lazio e la scelta di togliere qualsiasi riferimento del Napoli su Instagram. Sul profilo personale ora indossa solo la maglia della Nazionale, fa parte del gruppo che Spalletti porterà avanti tra poco meno di un mese in Nations. La rottura con Conte e con il club partenopeo è totale anche se De Laurentiis non avrebbe tutta questa convinzione di cederlo (lo valuta 15 milioni).