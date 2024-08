Lazio, conferme per Alcaraz: ecco la mossa di Lotito

Conferme per Carlos Alcaraz: è nei pensieri della Lazio. Come Dia, in arrivo dalla Salernitana e sempre più vicino . Sono stati avviati i contatti per Folorunsho, in rotta con il Napoli. Cherki, chiuse le Olimpiadi di Parigi con la medaglia d’argento, deve decidere il suo futuro. La svolta sta prendendo un indirizzo inglese. Il nome dell’ex centrocampista della Juve era già venuto fuori tre giorni fa, ma la storia è curiosa. Mercoledì sera, durante l’amichevole del St Mary’s Stadium, è finito dentro una rissa con Romagnoli e mezza Lazio. Nervosismo evidente. Nel primo tempo si erano accese scintille con Guendouzi. Cose di campo e archiviabili. Non condizioneranno gli eventuali sviluppi di mercato, così trapela da Formello.

Lazio, l'intreccio di mercato e le cessioni

Ieri sono arrivate le conferme. Può interessare alla Lazio, ovviamente a patto di sbloccare le uscite e ieri sera trattativa apertissima con il Parma per Cancellieri. Lotito e Fabiani preferirebbero accompagnare il prestito con l’obbligo di riscatto. Devono trovare le risorse finanziarie, un tesoretto da 15 milioni, per sbloccare le ultime due o tre mosse. Si stanno mettendo nella condizione di scegliere e di poter lavorare su più tavoli. Alcaraz, in ogni caso, è un nome da tenere a mente. Ha 21 anni, sarebbe iscrivibile nella lista aggiuntiva degli under per la Serie A. Giuntoli lo aveva preso a gennaio in prestito con riscatto. E’ tornato al Southampton dopo dieci presenze in campionato e due in Coppa Italia. Non ha lasciato il segno con Allegri, ma possiede qualità. Mezzala di qualità o trequartista, ha il passaggio filtrante. Nello scacchiere di Baroni, entrerebbe in alternativa a Castrovilli. E’ un pensiero, un’ipotesi. L’argentino è rientrato in Inghilterra. Lo scorso inverno era stato avvicinato da diversi club (Nottingham, Everton, Lione, Marsiglia) prima di chiudere con la Signora. Una clausola era legata al riscatto eventuale e supersonico (40 milioni), il prezzo si sarebbe abbassato totalizzando più presenze. Si può puntare al prestito con riscatto. Certo il rapporto tra Lazio e Southampton esiste. I biancocelesti si sono allenati per tre giorni nel centro sportivo dei Saints. All’estate 2017 risale la cessione di Hodt agli inglesi. Vediamo. Di sicuro Alcaraz rientra tra i profili attenzionati da Fabiani. Giovani di prospettiva e che possano crescere nel tempo, massimo classe 1999 o 2000.

Lazio-Folorunsho: lo scenario. E su Cherki...

Nelle ultime ore si è aperta anche la possibilità di prendere Michael Folorunsho, in rotta con il Napoli. Forse un’occasione imperdibile. Perché è forte, laziale dalla nascita, è cresciuto nel vivaio e Baroni sarebbe il suo maestro. Lo ha scoperto alla Reggina e lo ha aiutato a esplodere nel passato campionato a Verona. Michael spera e i laziali si sono infiammati. Lo aspettano. In quel ruolo è già stato preso Dele Bashiru, ma ora si è creata questa opportunità. I costi sono elevati. De Laurentiis chiede 15 milioni. Occhio alla concorrenza possibile di Atalanta e Fiorentina. Il Napoli lo lascia andare. Situazione non ricucibile. La Lazio riflette. Punta a chiudere un centrocampista e un attaccante entro fine agosto. Dia ha già dato la propria disponibilità al trasferimento. Fabiani lo ha bloccato da mesi. Precede con ampio vantaggio Ioannidis, greco del Panathinaikos. Baroni vede Noslin centravanti, ma un numero 9 in più può servire. Per Laurienté (ieri a segno in Coppa Italia) il Sassuolo chiede troppo. Ci sono vari incastri. Il senegalese della Salernitana, classe ‘96, va verso i 28 anni. Cherki, trequartista o ala di piede sinistro, porterebbe fantasia: classe 2003, può scegliere anche la Bundesliga (lo cercano Lipsia e Borussia Dortmund). Non è scontata la conferma di Isaksen. Cesare Casadei può lasciare il Chelsea. Fabiani ci pensava l’estate scorsa. Un altro profilo ideale per il centrocampo della Lazio.