Fazzini o Casadei: Lazio pronta per il colpo di mercato

Le parole di Fabiani su Castrovilli

Ecco il profilo che fa al caso dei biancocelesti: «Alla Lazio bisogna entrare in punta di piedi come hanno fatto gli altri, per poi farli sentire in una comfort zone. Prenderemo giocatori funzionali e condivisi da tutti quanti. Fazzini è un ottimo giocatore, se c’è l’opportunità la società non si tirerà indietro. Ma ci sono altri profili che stiamo visionando e su cui stiamo facendo delle riflessioni. Qualcosa sicuramente faremo. Il mercato di gennaio da sempre si chiama di riparazione. Al netto di qualche piccolo problema che abbiamo avuto per infortuni o altro c’è poco da riparare. Ma se possiamo migliorare, lo dobbiamo fare. Non è una promessa ai tifosi, è una linea editoriale che ha la società. Non faremo operazioni per compiacimento, ma solo funzionali per il nostro progetto altrimenti andiamo fuori dagli schemi che ci siamo prefissati». Fabiani ha parlato anche di Castrovilli, s’era pensato di sacrificarlo sul mercato per aggiungere un over e non un under 22 alla squadra: «Castrovilli è un giocatore che abbiamo preso quest’anno con un anno di contratto. Sapevamo dei suoi problemi, quando è stato chiamato in campo ha fatto la sua parte, poteva fare molto di più. Ma è anche vero che non ha minutaggio nelle gambe e togliere minuti a Rovella, Guendouzi e Dele-Bashiru non è facile. Allo stesso tempo non è semplice trovare un giocatore che possa pareggiare il loro rendimento. L’asticella oggi si è alzata».