Lazio, rifiutata l'offerta per Kike Salas ma Lotito non molla: cosa chiede il Siviglia per chiudere

ROMA - Incredibile a dirsi e anche a farsi. Il diesse Fabiani lavora a due colpi dopo Ibrahimovic , se contemporaneamente troverà soluzioni in uscita per sbloccare l’indice di liquidità e convincere Lotito a chiuderli saremo di fronte ad un evento epocale. Tre colpi a gennaio, memorabile. È ancora presto per dirlo. Siamo a metà tra il mai visto o il già visto, nel senso dell’illusione e della disillusione. Solo le prossime settimane chiariranno il finale della storia. Fabiani ci sta provando, perlustra il mercato e studia soluzioni per aggiungere un centrocampista puro e un difensore centrale . L’impresa è difficile perché per comprare bisogna cedere, così è stato per Ibrahimovic. Formula e ingaggio del tedesco sono gli stessi che hanno portato Akpa-Akpro al Monza (prestito e stipendio entro 800 mila euro lordi). Ibra è un’ala-trequartista, se giocherà mezzala nel 4-3-3 è perché sarà arrangiato. Il centrale di difesa serve perché Patric si sta fermando spesso , non bastano Romagnoli, Gila e Gigot. Il reparto va anche svecchiato (solo Gila è under 25).

Lazio su Kike Salas, prima offerta rifiutata dal Siviglia

Fabiani ha provato a chiudere per Kike Salas. Il blitz di Alberto Bianchi in Spagna, team manager della Lazio, braccio destro del diesse, è servito per vedere da vicino lo spagnolo, 22 anni, difensore-terzino mancino del Siviglia. È stato seguito durante Siviglia-Valencia di sabato scorso, giocava esterno. Ha una valutazione di circa 10 milioni o poco meno, non ci sono certezze sul valore e non ci sono conferme sulla clausola da 7 milioni. La Lazio ha presentato un’offerta in prestito con diritto di riscatto, vincolo dell’indice. Il Siviglia ha detto no, punta a venderlo subito. Entro la fine del mercato potrebbe essere fatto un altro tentativo. È spuntato il nome di Wout Faes, difensore centrale del Leicester, ma ha una valutazione di 20 milioni. È belga, ha 26 anni. Parametri improponibili per gennaio, forse anche per giugno. Faes era spuntato nel 2022, giocava nel Reims, poi il passaggio in Inghilterra.

Da Fagioli ad Atangana e Topic: la mezzala è un rebus

Baroni aspettava Fazzini da mezzala nel centrocampo a tre, oggi allenerà Ibrahimovic. Fabiani sta provando ad aggiungere un centrocampista puro e non sarà il giocatore dell’Empoli. I contatti si sono interrotti. Casadei è vicino al Torino. Da ore circola il nome di Fagioli, in uscita dalla Juve. Lotito e Fabiani si sono informati, ma la richiesta è 25 milioni. Potrebbe diventare un’occasione in prestito nel caso in cui non trovasse squadra negli ultimi giorni. Ma Fagioli è classe 2001, a differenza degli under 22 (illimitati in A) servirebbe un taglio o una cessione per farlo entrare in lista. Castrovilli resta sempre in bilico, è l’unico che può far spazio tra gli over. Guadagna circa 1,1 milioni, poco di più rispetto a quanto percepisce Fagioli (1,5 milioni). I conti sull’ingaggio potrebbero anche tornare. La Juve sta provando a cederlo in Arabia, il centrocampista è scettico. Castrovilli, al di là di Fagioli o altri, conta invece di giocarsi una chance che non arriva, non pensa alla partenza e la società non gli ha comunicato ancora nulla. Fabiani, per completare il quadro dei profili, ha seguito Atangana del Reims, 19 anni, valutato 10 milioni. È spuntato il nome di Topic del Famalicão, club portoghese. È serbo, è alto 1,90, ha 23 anni, occuperebbe uno slot, oggi non disponibile. Gioca nel 4-2-3-1 ed è valutato 5 milioni. Qualche indizio c’è...