La Lazio prova il blitz per Casadei. Tentativo anche per Mosquera

ROMA - Tentazioni e tentativi, per adesso a vuoto. Sforzi immani per provare a chiudere un difensore e un centrocampista con l’ indice di liquidità bloccato , senza cessioni (per ora) e dunque senza soldi da reinvestire. Lotito e Fabiani lanciano assalti ripetuti ogni giorno, trattano su più tavoli, spuntano nomi vorticosamente. Dalla Spagna ieri è arrivata la notizia di un sondaggio per Cristhian Mosquera del Valencia, spagnolo, origini colombiane, 1,91 di altezza, un armadio di difensore centrale. Inaccostabile se si valuta il prezzo da 20 milioni , ma è in scadenza nel 2026 , tra un anno e mezzo, non ha ancora rinnovato e il Valencia è ultimo nella Liga. Crisi tecnica, crisi societaria. E’ un club alla deriva, la situazione sta precipitando, pesa un debito strutturale da 335 milioni di euro (135 da rifondare in un anno). Mosquera è tra i gioielli più preziosi, un tentativo per farlo rinnovare è in corso. La trattativa si è aperta e si è arenata, pesano la classifica e la crisi del club. C’è distanza su progetti, ingaggio e valore della clausola rescissoria. Un sondaggio è stato fatto per capire la fattibilità dell’operazione , se non per gennaio per giugno. Sempre che lo spagnolo resti in scadenza. L’eventuale retrocessione del suo club renderebbe l’assalto più fattibile. La Lazio è stata in Spagna sabato scorso, il club manager Bianchi, braccio destro di Fabiani sul mercato, ha visionato Kike Salas, il centrale del Siviglia finito sotto inchiesta per scommesse. Si giocava proprio Siviglia-Valencia, in campo c’era anche Mosquera. Un centrale arriverà, subito o in estate . Nei giorni scorsi era spuntato Wout Faes del Leicester , altro club a rischio retrocessione, è penultimo in Premier. Si cercano occasioni di valore. Mosquera è under 22, classe 2004. Faes no, ha 26 anni.

Lazio, un centrocampista per Baroni

Tentazioni e tentativi si susseguono per il centrocampista, non può bastare Ibrahimovic, ala e trequartista, teoricamente adattabile da mezzala nel 4-3-3. Lotito e Fabiani hanno fatto un altro tentativo per Belahyane del Verona dopo il blitz di dicembre. Ma il Verona, che ieri ha ufficializzato il cambio di proprietà, ha necessità di incassare già a gennaio, la richiesta è 9-11 milioni. La Lazio deve prima cedere uno tra Hysaj e Basic e solo dopo può chiudere un prestito, che sia annuale o biennale (vale solo in Italia). Ad oggi non ci sono le condizioni per definire l’acquisto del mediano marocchino. Su Belahyane si è mosso il Milan, c’è l’Olympique Marsiglia, il giocatore preferirebbe restare in Italia. Alla Lazio c’è Baroni, è stato lui a farlo esordire da titolare a Verona. Belahyane è 2004, Fazzini è 2003. Tutti under 22, tesserabili senza limiti in A. L’operazione con l’Empoli è saltata, fino all’ultimo giorno nulla è impossibile. Fazzini aveva rifiutato il Napoli per la Lazio, è rimasto spiazzato. Fabiani ha riprovato anche per Casadei, non ancora chiuso dal Torino, ma adesso il pericolo è il Monaco. Ci sarebbe stato un incontro ieri per l’azzurrino, vertice o non vertice il nome è confermato. A fine dicembre non c’erano i margini per chiudere, i Blues chiedevano il prestito oneroso e la recompra. Hanno problemi anche loro, potevano cedere fino a un tot di giocatori in prestito, gli resta una sola uscita a titolo temporaneo e hanno ancora vari esuberi. Devono decidere chi prestare in base a chi venderanno. Lotito e Fabiani restano vigili. E’ spuntato il nome di Renato Veiga, sempre del Chelsea. E’ un jolly portoghese, classe 2003, centrocampista e difensore centrale, anche terzino sinistro. E’ stato offerto a tante società.

Lazio, c’è anche Ngonge

C’è un ex Verona che sogna la Lazio, è Ngonge. Jolly d’attacco, ala e centravanti. E’ in uscita da Napoli, ma la Lazio in attacco ha tutti i posti occupati, in ultimo s’è aggiunto Ibrahimovic. Solo la cessione di Isaksen farebbe spazio, la Lazio ha ricevuto dei sondaggi. Il suo manager esclude la partenza fino a giugno. Ci sono stati sondaggi anche per Tchaouna, ma il francese è under 22, non pesa sulla lista degli over. Il sogno di Ngonge è vincolato.