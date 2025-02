ROMA - Doppio acquisto della Lazio, a 24 ore dal gong. Fabiani ha chiuso per Belahyane del Verona, acquisto da 10 milioni, formula in via di definizione: definitivo gratuito con premi o prestito biennale. Arriva anche Oliver Provstgaard, 21 anni, difensore centrale danese, ha lo stesso manager di Isaksen. Gioca nel Vejle, è under 21 della Danimarca. Era stato vicino al Pisa, poi l’inserimento dei biancocelesti. Tchaouna tra Bologna, PSV e Burnely.