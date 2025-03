Lazio, Ibrahimovic verso il riscatto: la strategia di Fabiani

ROMA - Gli ultimi dodici minuti, appena un assaggio, nei quarti di Coppa Italia con l’ Inter . Ingiudicabile, mai visto o quasi. La Lazio , però, ci crede e sta gettando le basi per esercitare il riscatto di Arijon Ibrahimovic a metà giugno. Fabiani ne ha parlato durante la trasferta in Repubblica Ceca con Rummenigge junior , il suo agente. Incontro definito di cortesia, ma è stato fatto il punto a due mesi dall’arrivo del talento tedesco, classe 2005, a Formello . L’altro Ibra, transitato da Frosinone nella passata stagione, si trova bene alla Lazio , è contento e ha voglia di restare, anche se Baroni non gli ha ancora concesso opportunità o ingressi in campionato. Concorrenza dura. Le qualità ci sono, come Fabiani ha ribadito al suo procuratore. Plzen , terra di incontri. Non solo gli approfondimenti relativi a Rafiu Durosinmi , centravanti nigeriano del Viktoria . Ibrahimovic è stato preso in prestito dalla Lazio a gennaio dopo lo scouting attivato nella stagione passata e i colloqui con Guido Angelozzi , diesse del Frosinone , che lo aveva messo a disposizione di Di Francesco . Talento puro, carattere fumantino, così lo descrivono allo Stirpe . Compirà 20 anni a dicembre, può essere un colpo di prospettiva, rientra nei profili ora tenuti in considerazione dalla società biancoceleste.

Lazio, Ibrahimovic è un affare

La Lazio, previo accordo con il giocatore, può esercitare un riscatto definitivo per 8 milioni entro metà giugno. Il Bayern si riserverebbe un controriscatto a 25 milioni e manterrebbe un 20% sull’eventuale rivendita. Il club tedesco crede moltissimo nelle potenzialità del ragazzo che Nagelsmann (attuale ct della Germania) aveva portato ad allenarsi in prima squadra quando aveva appena 16 anni e in seguito ad esordire in Bundesliga l’11 febbraio 2023 all’Allianz Arena (durante Bayern-Bochum) sostituendo Leroy Sané. La società biancoceleste può tentare di ripetere l’operazione Gila orchestrata nell’estate 2022 da Tare. Lo spagnolo veniva dal Real Madrid Castilla (Serie C) e aveva bisogno di crescere. I Blancos mantengono la possibilità di riacquistarlo e una percentuale elevatissima sui diritti del cartellino. Sono operazioni convenienti per tutti. Ibra alla Lazio può crescere e nel caso in cui diventasse un top Lotito ci guadagnarebbe, ricavando una plusvalenza, se tornasse al club di origine. L’incontro con Rummenigge junior può essere servito anche per impostare una trattativa contrattuale: serve l’accordo con il giocatore per esercitare il riscatto. «Può contare la volontà del ragazzo» disse Fabiani il 6 febbraio a Formello durante la presentazione.

Lazio, operazioni di prospettiva

Quel giorno il diesse della Lazio parlò anche di Mandas, a cui è appena stato adeguato l’ingaggio e rinnovato il contratto, prolungando di un anno l’accordo attuale (scadeva nel 2028) sino al 2029. Il portiere greco era stato acquistato dall’Ofi Creta alla fine di agosto del 2023 e guadagnava poco più di 100 mila euro. Operazioni di prospettiva.