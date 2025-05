Lazio, Baroni verso l’addio: Lotito dà il via al casting. I primi nomi in lista per la panchina

Dalla torre cadrà anche Baroni. Il ko col Lecce e l’esclusione da ogni Europa, finale choc, è la scintilla che incendia il falò. Lotito e Fabiani pensano al cambio, ma non sarà lampo. Sono iniziate le riflessioni e non è detto che siano veloci come accaduto un anno fa, quando dopo le dimissioni di Tudor la società virò in 48 ore su Baroni. Lotito e Fabiani incontreranno il tecnico nei prossimi giorni, non è detto in questa settimana. Il finale sembra scontato, ma Lotito cambia solo quando è convinto della soluzione. Mai prima.