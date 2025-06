Lazio, rebus centravanti: riflessioni su Castellanos

Il blocco delle vendite è scattato per Gila e Tavares , la Lazio sta respingendo le offerte ricevute. Sono le prime, la strategia va valutata sulla lunga distanza. Tra gli assaltati può esserci Castellanos. I centravanti hanno sempre mercato e l’argentino, dopo i 14 gol stagionali, s’è rilanciato. Premier, Liga, Mls, sono i campionati da cui possono arrivare proposte. La Lazio dichiara tutti incedibili, ma vale fino a un certo punto. Ci sono offerte rinunciabili ed altre irrinunciabili, nessun club può rifiutarle. Se arriveranno sarà impossibile respingerle. Castellanos ha una valutazione di minimo 40 milioni per la Lazio , sotto questa cifra non si va. E’ stato pagato 15 milioni più 4 di bonus, almeno venti secchi di guadagno la società vuole capitalizzarli. Non è solo una questione di plusvalenze e di entrate, cedendo l’argentino si dovrà rintracciare un sostituto all’altezza. Sulle due punte, mettendo in conto anche Dia, delle riflessioni si sarebbero fatte tra Sarri e la società. Conosce Castellanos , ne apprezza le doti di centravanti di manovra e ha notato i progressi sotto porta. Ma di gol ne servono di più e con più continuità. Non conosce direttamente Dia, con lui può fare solo il centravanti mentre con Baroni si era adattato da trequartista o addirittura da ala. Se arriveranno le offerte irrinunciabili, è più probabile per l’argentino che per il senegalese, si dovrà prendere una decisione: puntare su un centravanti-cannoniere con identikit da bomber strutturato, per peso offensivo visto che i lungagnoni non sono mai piaciuti al Comandante, oppure virare su un falso 9 in stile Mertens. E’ un dilemma che troverà risposta se la partenza di Castellanos diventerà concreta. In questo caso Dia fungerebbe da centravanti più classico.

I nomi

Prima dell’avvento di Sarri la Lazio s’era informata di nuovo su Ioannidis del Panathinaikos, 25 anni, in uscita dopo una stagione non proprio felice. Un anno fa era stato trattato da Lotito e dal Bologna, ma aveva una valutazione di 30 milioni. Oggi un’offerta di 15 più bonus potrebbe convincere i greci a lasciarlo partire. Ioannidis è un centravanti alto 1,87, un classico 9. A marzo è stato trattato Durosinmi del Viktoria Plzen, 1,92 di altezza, come candidatura poteva valere per il piano Baroni. Nei giorni scorsi è spuntato il nome di Pio Esposito, 1,91, altro centravanti tradizionale per caratteristiche, ha 19 anni e il futuro davanti dopo l’exploit in B con lo Spezia e i 17 gol segnati quest’anno. Il Bologna s’è lanciato all’assalto, l’Inter è proprietaria del cartellino e valuta se cederlo (prezzo 25 milioni) o se tenerlo affidandolo a Chivu. E’ spuntato di nuovo Pinamonti, in uscita dal Genoa, non sarà riscattato. Tornerà al Sassuolo dopo i 10 gol segnati quest’anno. Modello Mertens, per caratteristiche fisiche, è Mathias Kvistgaarden, classe 2002, attaccante del Brøndby e della nazionale danese under 21. E’ alto 1,74, ha 23 anni. La Lazio da due anni sta studiando molto il mercato scandinavo (dopo Isaksen e Provstgaard). Kvistgaarden ha vissuto una stagione record: 23 gol e sette assist in 38 presenze, score fra tutte le competizioni.

La scelta

Sarri e il diesse Fabiani si aggiorneranno in settimana, il ritorno del Comandante a Formello è fissato per gli ultimi dieci giorni di giugno. Da qui all’appuntamento si valuterà l’evoluzione del mercato dei centravanti. Quello della Lazio, in generale, quest’anno ancora di più, è legato alle uscite. Lotito e Fabiani hanno chiarito più volte che i big non si vendono, è bene specificare la postilla delle offerte irrinunciabili. Se si muoverà qualcuno, entrerà un sostituto. E Sarri ha strappato la promessa di Lotito: avrà l’ultima parola su caratteristiche e nome per evitare scontri diretti e indiretti da a bbecedario : volevo A, è arrivato B.