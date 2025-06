Lazio: svolta Tchaouna, piace Van Bommel 

ROMA - Tredici-quattordici milioni per Tchaouna. È l’ultima offerta del Burnley , questa annunciata a titolo definitivo come richiesto dalla Lazio. La valutazione era 14-15, la distanza è minima. L’operazione dovrebbe chiudersi a luglio stando agli aggiornamenti di ieri. Non sbloccherebbe l’indice di liquidità e non consentirebbe (da sola) l’apertura del mercato in entrata. Di cessioni ne servirebbero altre e con somme maggiori. Ma qualcosa forse si inizierebbe a muovere. Tchaouna era stato in ballo per il PSV Eindhoven, poi è spuntato il Burnley, promosso in Premier dopo un anno dalla retrocessione. La Lazio aveva rifiutato la cessione in prestito con diritto di riscatto ed era stata annunciata la permanenza dell’attaccante almeno fino al ritiro. Così Sarri avrebbe potuto valutare anche lui. Gli inglesi sono tornati all’assalto e si conta sulla chiusura del trasferimento alle condizioni dettate dalla società. La plusvalenza sarà minima, ma pur sempre preziosa. Il francese era stato pagato sfruttando una clausola da 9 milioni e 760 mila euro presente nel contratto con la Salernitana più un contributo di solidarietà di massimo 421 mila euro.

I sostituti

Sempre se l’affare non salterà, se e quando si potrà operare, si aprirà la caccia al sostituto. Sono confermati i contatti per Ruben Van Bommel dell’AZ Alkmaar. Figlio d’arte di Mark, ex Bayern e Milan. Compirà 21 anni ad agosto, gioca ala sinistra, ma è destro. E’ in scadenza nel 2027, ha una valutazione di 20 milioni di base fissa, ha spinto il Bologna a frenare. Il costo è ancora più pesante per i biancocelesti senza ulteriori incassi. Ma è un nome che a Formello è stato valutato, si è fatto un sondaggio. Van Bommel è gestito dal team Raiola, la stessa scuderia di Romagnoli e Patric, la stessa di Guus Til, mezzala del PSV Eindhoven che piace alla Lazio. Sarri, nell’intervista di Castiglione della Pescaia, aveva parlato di giovani ventenni con prezzi già alle stelle. Van Bommel ha quasi 21 anni e costa 20 milioni.

Gli altri giocatori che piacciono alla Lazio

L’attaccante esterno non è una priorità per il tecnico, la partenza di Tchaouna non lo priverebbe di un titolare. A destra c’è Isaksen, a sinistra Zaccagni. Va capito dove vede Noslin, ma è chiuso da ala e da terzo centravanti. C’è anche Pedro in corsa, utilizzabile solo da esterno nel 4-3-3. Van Bommel s’è aggiunto all’elenco delle ali spuntate nei mesi scorsi e di recente. Dennis Man del Parma, 26 anni, è uno dei nomi più “freschi”. Un’idea che a Formello tengono viva. Mancino, si aggiungerebbe a Isaksen. Ha una valutazione di almeno 15 milioni. Spertsyan è stato tra i primi nomi a uscire, gioca nel Krasnodar, è un trequartista che si adatta da esterno. Ha segnato 11 gol e ha servito 7 assist nell’ultima stagione. Non è un’ala pura. E’ destro Bryan Zaragoza, 23 anni, di proprietà del Bayern Monaco, spagnolo. Si muove in prestito, ha una richiesta dal Celta Vigo. In Turchia scrivono spesso di Sebastian Szymanski, 26 anni, gioca nel Fenerbahçe, è polacco. Quindici milioni di valutazione, anche lui ala e trequartista. Con Mourinho gioca a destra o dietro il centravanti. Da Napoli esce Ngonge, richiesto a gennaio da Baroni, che lo vorrebbe a Torino. Sarebbe ancora in lista. Tutte idee di un mercato in divenire, bloccato in entrata chissà fino a quando. Quasi certamente a luglio, la speranza è per agosto.