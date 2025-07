Mandas, la Lazio non lo lascerà partire: la gerarchia di Sarri con Provedel

ROMA - L’incontro è stato definito interlocutorio. Diego Tavano è transitato ieri da Formello per un breve incontro con il ds Fabiani. Sul tavolo le prospettive di Mandas, il futuro alla Lazio e le possibili offerte in arrivo da Premier e Liga. Il greco, sempre attraverso l’agenzia Drangold, è entrato nella scuderia You First e può avere mercato. Il paradosso della società biancoceleste: senza Europa, nella stagione in cui affronterà solo il campionato e potrebbe decidere di puntare su un titolare (lui o Provedel), non può rinunciare a un portiere perché non potrebbe tesserare un eventuale vice al suo posto. Sarebbe un rischio enorme puntare su un ragazzo (Renzetti o Furlanetto) in panchina sino a gennaio. Basterebbe un infortunio del titolare per mettere a repentaglio il campionato. La Lazio non se lo può permettere, anche se il ritiro consentirà a Sarri e ai suoi preparatori di studiare Renzetti, quotatissimo e in uscita dalla Primavera per andare a giocare in Serie C, come è stato concordato da Fabiani e dai suoi agenti della Gea. Lo cercano Cavese, Alcione, Pontedera e Arzignano. Il suo destino verrà deciso all’inizio di agosto.