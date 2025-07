Floriani Mussolini ufficiale dalla Lazio alla Cremonese: i dettagli dell'operazione

I dettagli dell'accordo

Floriani, che ha trascorso la passata stagione in Serie B con la Juve Stabia, è tornato ufficialmente alla Lazio a inizio stagione. L'accordo che aveva portato al trasferimento in Campania dell'esterno classe 2003 è però diverso rispetto a quello trovato in questa istanza con la Cremonese. I biancocelesti hanno infatti esercitato il controriscatto per il calciatore riprendendolo dalle Vespe con l'aspettativa di testarlo in un'altra piazza di Serie A o, al più, pensando di venderlo al miglior acquirente. L'occasione si è presentata subito con i grigiorossi che dovrebbero aver messo sul piatto 5 milioni di euro per il diritto di riscatto garantendo anche il 50% sulla futura rivendita al club di Claudio Lotito.