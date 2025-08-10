Lazio, Cancellieri è il vero acquisto per Sarri

L'ultimo acquisto di Tare può essere considerato l’unico dell’estate di Lotito e Fabiani, di sicuro era inatteso sino a pochi giorni fa perché annoverato tra gli esuberi. Soltanto Matteo Cancellieri avrebbe potuto portare liquidità e garantire un incasso alla Lazio. Sarri, invece, lo ha bloccato e ha messo il veto all’ipotesi di una ulteriore cessione. Il Cance, come lo chiama, è rientrato alla base più rodato e maturo dopo due stagioni in prestito con Empoli e Parma. Si è riproposto benissimo, come peraltro aveva spiegato e svelato a microfoni spenti Michelamgelo Minieri, il suo agente, sorprendendo alla fine di giugno. L’esterno cresciuto nel settore giovanile della Roma e prelevato dal Verona nell’estate 2023 voleva giocarsi le sue chances e credeva nella conferma di Mau.