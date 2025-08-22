Lazio, Lotito e Sarri già pensano al futuro: garanzie sul mercato di gennaio

Il ritorno di Sarri si è trasformato in valore civile dopo che ha scoperto il blocco di mercato ed è rimasto anche se «il presidente Lotito mi ha fregato», di Mau la battuta. Da allora si ispira alla massima di Totò: “Ccà nisciuno è fesso”. Il rapporto di fiducia è stato rinsaldato , presidente e tecnico sono stati a cena di recente a Formello e insieme guardano a gennaio. Sarri ha ottenuto le stesse garanzie che non si sono potute rispettare in questa finestra di mercato, sono rimaste valide per quella invernale. Ha carta bianca su cessioni e acquisti , deciderà chi potrà uscire e avrà l’ultima parola su chi arriverà. Ma è ancora presto per capire quanto si potrà spendere, quanto si potrà comprare e chi. Ogni mossa resta condizionata alla revisione dei conti che avverrà il 30 settembre . La Covisoc ha fatto l’ultima, decretando il blocco di mercato attuale. La commissione di vigilanza a settembre sarà soppiantata dalla Commissione per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario, sarà operativa nella seconda metà del prossimo mese. E’ in corso un passaggio di consegne.

Lotito deve piazzare gli esuberi: gli scenari per il mercato invernale

Il mercato di gennaio è legato al finale del mercato estivo, agli ultimi 11 giorni (il gong l’1 settembre). Lotito e Fabiani devono cercare di piazzare Gigot (deciso a partire) e gli esuberi (Basic se sarà confermata l’uscita, Fares e Kamenovic). Il francese è costato 4 milioni e altrettanti ne chiede la Lazio per farlo partire, guadagna 1,8 milioni più bonus. Basic ne guadagna 1,6, Fares 1 milione, Kamenovic 600 mila euro. Gli ultimi tre sono in scadenza a giugno e non lasciano un euro. Le offerte che hanno ricevuto non supererebbero i 300 mila euro di stipendio e Lotito non è intenzionato a saldare la somma totale. Da qui lo stallo. A fine mercato i conti si faranno con gli incassi delle cessioni definitive o dei prestiti, con il risparmio degli ingaggi e i costi delle commissioni dovute ai procuratori. Sono le voci che determinano l’indice del costo di lavoro allargato che determinerà lo sblocco (parziale o totale) del mercato di gennaio. E’ l’unico che conterà. Ad oggi si possono contare le uscite di Casale (6,5 milioni) e Tchaouna (15 milioni), ma i pagamenti sono triennali. Il calcolo degli incassi va fatto in base a quanto effettivamente entrerà in cassa quest’anno. Di quei 21,5 milioni totali faranno cumulo solo le prime rate, poco più di 2 milioni per Casale e 5 milioni per Tchaouna. Va calcolato il risparmio degli ingaggi: Casale guadagnava 1,3 milioni, Tchaouna 1,2. Vanno considerate anche operazioni minori che hanno garantito risparmi di stipendi o minimi incassi per i prestiti. Se la Lazio rientrerà nei parametri Figc, a gennaio potrà operare senza blocchi, acquistando senza dover cedere. Male che vada, ed è questa la situazione allo stato attuale, potrà comprare a saldo zero: una cessione per un acquisto reinvestendo la stessa somma incassata. Non ci sono cifre ufficiali che determinino quanto serva per rimettere a posto l’indice del costo di lavoro allargato, ma è certo che gli incassi garantiti dalle cessioni di Casale e Tchaouna (circa 7 milioni per la prima doppia tranche) non bastano. Andrebbero aggiunte le cessioni di Gigot e dei tre esuberi. Aiuterebbe la chiusura di un contratto con un main sponsor per la quale Lotito sta lavorando, un incasso da almeno 5 milioni all’anno concorrerebbe ad avvicinare la soglia utile per sbloccare totalmente il mercato. Sono conti che si potranno fare solo a fine mercato, le risposte le daranno le commissioni preposte. Se il mercato, come è immaginabile, sarà a saldo zero (una cessione per un acquisto) si dovrà decidere se sacrificare un big o meno, a partire da un portiere. Della serie “vendi uno, prendi due”. La mezzala resta la priorità di Sarri che sabato non parlerà in conferenza, rimpallo sulla decisione. Era l’unico racconto rimasto nell’estate del vero o falso e dei nascondigli.