Lazio-Mandas, futuro rinviato: bivio a gennaio

ROMA - Chiede spazio per non chiedere la cessione a gennaio. Mandas aspetta una chance . Le decisioni di Sarri al momento sono andate nella direzione opposta: titolare Provedel e riserva il greco, ora impegnato con la Nazionale per le gare di qualificazione ai prossimi mondiali. Lontano da Formello, vive la sosta con l'ambizione di spingere il Comandante a concedergli un'opportunità, a riconsegnargli il posto nel prossimo periodo. Le occasioni saranno di meno rispetto alla scorsa stagione vista l'assenza delle coppe europee, Mandas deve convincere il tecnico a schierarlo in campionato attraverso gli allenamenti. Un dualismo , quello con Provedel, discusso per tutta l'estate in attesa delle prime mosse di Sarri. I primi 180 minuti ufficiali hanno premiato l'ex Spezia, tornato tra i pali dopo la parentesi da vice negli ultimi mesi della scorsa Serie A.

Respinto il Wolverhampton

Mandas aveva capovolto le gerarchie dalla trasferta di Bergamo in poi. Il cambio in panchina non l'ha agevolato, anzi, gli ha fatto fare un passo indietro. Il blocco del mercato, poi, ha complicato la situazione in estate: ogni cessione, non potendo operare in entrata, avrebbe rappresentato un rischio in più per la società. Per Mandas si era fatto sotto il Wolverhampton con un'offerta da circa 20 milioni di euro, è la valutazione che dà il club al classe 2001, sotto contratto fino al 2029 con un ingaggio da un milione. Lo stipendio corrisponde alla spesa sostenuta nel 2023 per il suo cartellino, la Lazio centrò il colpo a fine mercato prelevandolo dall'Ofi Creta. Due anni dopo sono cambiate le ambizioni.

Le scelte di Sarri

Sarri dovrebbe confermare Provedel contro Sassuolo e Roma, poi potrebbe cominciare ad alternare i due portieri dalla gara con il Genoa (29 settembre). Mandas in estate aveva parlato della concorrenza con il compagno: "Quando mi alleno forte, lo fa anche lui. Questo ci permette di migliorare il livello. Negli spogliatoi c’è un bel clima. Non importa chi gioca, ma che facciamo bene. Non sappiamo ancora chi sarà il titolare, la decisione sarà di Sarri". Lo switch si è interrotto con l'inizio delle partite ufficiali. I prossimi mesi serviranno per aggiornare e definire la situazione in vista di gennaio.

Plusvalenza

La cessione di Mandas, visto il prezzo d'acquisto, permetterebbe una grossa plusvalenza e una maggiore manovra nella sessione invernale. Christos aspetta il suo turno, non vuole vivere una stagione intera da dodicesimo. Le riflessioni appartengono anche alla dirigenza, le strategie potrebbero dipendere pure dalle scelte di Sarri da qui in avanti. Il duello per la porta ripartirà dopo la pausa per le nazionali, più acceso che mai.