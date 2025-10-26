Mercato Lazio, Sarri tra la mezzala e Insigne. Ipotesi terzino e regista

Sarri e il suo doppio. Il Sarri di prima, quello di Bergamo, e il Sarri di poi, quello di ieri, sembrano due persone differenti. Non lo sono. Mau è apparso più rilassato dopo il doppio confronto con Fabiani e Lotito. Il primo, tenuto nascosto, è di giovedì. Il secondo, svelato, è di venerdì sera. E Lotito ieri è tornato a Formello a cena. Il diesse ha iniziato l’opera di ammorbidimento del Comandante preparando il terreno al confronto Sarri-Lotito. Mau con Fabiani ha iniziato ad affrontare il tema mercato senza ancora scendere nei particolari. Si saprà a dicembre se la Lazio potrà operare col mercato semiaperto (uscite ed entrate) o aperto. Si ricorderà la frase di Sarri «mi hanno detto che i cedibili li dirò io». Parla il campo. Dele-Bashiru non l’ha convinto, Noslin e Belahyane non giocano, sono tre degli acquisti chiusi dalla Lazio tra l’estate 2024 e febbraio 2025. Dele non l’ha conquistato da mezzala, Noslin è indefinito nel ruolo (l’ha detto Sarri), Belahyane è stato spostato mezzala, è chiuso da Rovella (oggi ai box) e Cataldi. Dele-Bashiru, in particolare, era una scommessa del club, convinta di aver preso un giovane da costruire e da rivendere bene. Sarri l’ha provato, non si è convinto, e l’ha tagliato appena si è stirato. E’ sui loro ruoli che si concentrano le attenzioni di Mau: una mezzala occorre da sempre, un regista in più lo vorrebbe se Rovella non recupererà, la terapia conservativa è un rischio. Aggiungerebbe un terzino al posto di Tavares. Ascolterebbe offerte per Castellanos, ma prima di perderlo il Comandante vorrebbe avere assicurazioni sul sostituto altrimenti si terrebbe Taty. Le idee della Lazio in uscita sono Mandas, Gigot e Isaksen se avrà mercato, sorpassato da Cancellieri. Nei prossimi incontri si cercheranno punti d’intesa.