Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lazio, tre rinforzi per Sarri: tutti gli obiettivi di gennaio

L’esito del vertice di venerdì sera a Formello: il tecnico ha carta bianca su cessioni e ruoli da rinforzare
Daniele Rindone
4 min
TagsLazioSarri

Lotito e Sarri sono due alleati strani, vanno avanti insieme pensando ciascuno per sé. Si sono esibiti in tattiche e astuzie in questi mesi vissuti passando per traditori e traditi. Prima il presidente col bluff del mercato bloccato, poi i borbottii continui dell’allenatore. Sono ripartiti venerdì, nel vertice a tre svolto a Formello con il diesse Fabiani. E’ stato concordato un patto di mutua intesa per gennaio: tre rinforzi a fronte di due-tre uscite. I ruoli da rinforzare erano già noti, è arrivata la conferma. E’ ufficiale, serve un regista perché Rovella è costretto ad operarsi, si è arreso all’evidenza, andrà sotto i ferri in settimana. Si lavorerà per rintracciare la mezzala sarriana storicamente mancante e Mau aspetta un vice Zaccagni. Arriverà un terzino solo se partirà Tavares altrimenti l’acquisto è rinviato a giugno. In uscita restano Belahyane e Noslin, si valuterà la posizione di Dele-Bashiru. Se arriveranno offerte congrue per il nigeriano saranno valutate. Non è certa la partenza di Mandas rispetto a quanto si ipotizzava. L’eventuale cessione può essere un bonus da reinvestire, lo stesso portiere spinge da tempo per partire. La società ha preso tempo. 

Il possibile mercato della Lazio: le mosse

Lotito ha incontrato Sarri nel secondo giorno di visita a Formello. Giovedì sera si era chiuso in sede con pochi collaboratori per mettere a punto la relazione economico-finanziaria da presentare alla nuova Commissione di controllo dei conti. Domani si saprà se è stata già ricevuta, nelle intenzioni del club c’era l’idea di presentarla via mail entro il weekend o al massimo lunedì. Dalla fotografia dei conti scattata al 30 settembre dipende il livello di apertura del mercato invernale: semiaperto, a saldo zero, un’entrata per ogni uscita, o aperto. Da Formello non si esclude nessuno scenario, ma si procede con cautela. La verità si conoscerà a metà dicembre. Il club ha approntato un doppio piano. Uno prevede uscite ed entrate, il più economico per Lotito. Uno è ideato senza l’obbligo di cessioni. Ma quest’ultima è una necessità, non una scelta. Vendere è necessario per non appesantire le casse e per provare ad evitare nuovi blocchi in vista del mercato estivo. Lotito a fine settembre parlava di player trading, punta a centrare plusvalenze. La storia insegna che a gennaio non è mai facile chiudere cessioni a titolo definitivo, più in prestito con diritto o obbligo di riscatto.

I nomi sul tavolo

Nel vertice di venerdì sono stati confermati i rapporti di forza: a Sarri spettano le decisioni sulle uscite, indica i ruoli da rinforzare (cosa fatta) e dà il benestare ai nomi in entrata, che la società si impegna a rintracciare con identikit funzionale al suo gioco. D’ora in avanti sarà il diesse Fabiani ad approfondire il mercato, soprattutto quello estero. Non è detto che arrivino solo baby di talento, under 22. Se capiteranno opportunità legate a giocatori di 27-28 anni, di riconosciuto valore, si proverà a coglierle. Nel vertice non si sarebbe parlato di Insigne, in attesa di segnali. Il manager venerdì ha acceso il mercato di Lorenzo, pronosticando novità a breve. Sarri è in cerca di un vice Zaccagni e Insigne è un’ala sinistra. Tutta da valutare la convivenza. Mau aveva ripensato a Ilic del Torino, valutandolo più mezzala che regista, ma si è fatto male con la Serbia. In Inghilterra hanno rilanciato il nome di Mainoo del Manchester United, 20 anni, può essere preso solo in prestito ed è in orbita Napoli. In Norvegia si segue Jens Hjertø-Dahl, centrocampista classe 2005 del Tromsø. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Lazio

Da non perdere

Mercato Lazio: idea Mainoo del Manchester UnitedSarri e Lotito a Formello

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS