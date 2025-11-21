Guendouzi, si muove la Premier: c’è un club interessato al centrocampista della Lazio

Rivelazioni dall'estero da parte dei diretti interessati: «Siamo in contatto con Guendouzi». Régis Le Bris, tecnico del Sunderland , ha confermato la pista di mercato già tracciata la scorsa estate. Vuole il francese, i due si conoscono dai tempi del Lorient, club in cui il centrocampista è cresciuto e ha giocato fino al 2018. All'improvviso le parole dell'allenatore sono state riportate da tutte le testate internazionali. Il riferimento era al mercato invernale, sessione in cui la Lazio con ogni probabilità potrà muoversi soltanto a saldo zero: «Abbiamo ancora contatti con diversi giocatori, Mattéo è uno di questi. Ho lavorato con lui in passato quando eravamo al Lorient, quindi anche adesso ci sentiamo». Guendouzi l'irrequieto pensa alla Premier League da tempo, in estate si è convinto a restare aspettando un premio dalla società sotto forma di rinnovo. Nessun adeguamento si è potuto concretizzare a causa del blocco del mercato biancoceleste.

La volontà della Lazio e di Sarri

Sarri lo considera uno degli intoccabili, una sua cessione a metà stagione diventerebbe pesantissima sotto tutti i punti di vista. Guendouzi è uscito dal giro della nazionale, non è stato convocato da Deschamps nelle ultime tre soste, spera di riconquistare la fiducia del ct e di trovare un posto ai prossimi Mondiali. Di questo passo non è semplice. Ecco perché i malumori non sono mai completamente scomparsi e le sirene della Premier sono rimaste allettanti. Tra luglio e agosto si erano fatti vivi diversi club, tra questi anche il Newcastle e l'Aston Villa, oltre allo stesso Sunderland, squadra che ora sta valutando l'addio di Xhaka. La partenza dello svizzero libererebbe uno slot a centrocampo con Guendouzi come obiettivo per la sua sostituzione.

L'interesse

Il diesse è l'ex Roma Ghisolfi, ha messo Guendo tra i profili seguiti. Il ritorno di Sarri l'ha convinto alla permanenza, per la Lazio sarebbe stato impossibile sostituirlo in estate vista il divieto di operare in entrata. A livello contrattuale è blindato, la scadenza è fissata al 30 giugno 2028. Al di là delle voci dall'Inghilterra, è complicato anche soltanto immaginare la sua cessione a gennaio. Di certo un nuovo punto si farà a giugno, un condizionamento ci sarebbe soprattutto in caso di mancata qualificazione alle competizioni europee. Si tratterebbe della seconda delusione consecutiva dello stesso tipo.

I nervi tesi

Il suo cartellino ora vale intorno ai 30 milioni di euro. In campo finora non è stato travolgente come nella scorsa stagione, in parte ha pagato il passaggio dal 4-2-3-1 di Baroni al 4-3-3 di Sarri. È una spiegazione soltanto parziale, due anni fa con il Comandante e con lo stesso modulo era stato decisamente più arrembante rispetto alla versione mostrata in questa prima parte di campionato. Forse ha pesato pure l'aspetto motivazionale. Sarri ha provato a ricaricarlo nelle ultime settimane, almeno a parole: «Non lo vedo così nervoso, mi sembra sui livelli degli anni scorsi. Lui gioca sui nervi...». La Lazio attuale non può giocare troppo sul mercato.