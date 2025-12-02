Lazio, servono due tagli per Ilic e Insigne: ecco chi può partire

Insigne e Ilic, sempre loro. I preferiti di Sarri per gennaio. Sta alla società provare ad accontentarlo. La riapertura del mercato sarà limitata: cessioni per acquisti. I conti non bisogna farli solo legando uscite ed entrate, anche in base ai 17 posti over 22 della lista campionato. Tutti occupati. Insigne è svincolato, ma per tesserarlo servirebbe già un taglio. A rischio c’è Dele-Bashiru, reintegrato al posto di Hysaj prima di Milan-Lazio, tra i cedibili indicati da Sarri. Ilic invece potrebbe prendere il posto di Noslin in caso di scambio con il Torino. Gli acquisti chiesti da Sarri sono tre: la mezzala è la priorità, il vice Zaccagni serve, c’è bisogno di un regista in più anche se Rovella e Cataldi torneranno ad inizio gennaio. Un terzino arriverebbe solo al posto di Tavares altrimenti l’acquisto avverrà a giugno. Perché un play in più? Rovella ha perso due mesi tentando la terapia conservativa, l’operazione può aver risolto il problema causato dalla pubalgia com’è stato nel caso di Zaccagni. Ma il recupero è da valutare. Sarri preferirebbe aggiungere un regista per questo motivo. Ma al posto di chi? Se fosse un over, per fare spazio, non basterebbe la cessione di Belahyane . E’ under 23 come Provstgaard, quest’anno non occupano posti tra i 17 over. Ecco perché la società potrebbe rintracciare un under 23, straniero o italiano.

Le mosse

Lotito, Fabiani e Sarri hanno concordato il piano d’azione a fine novembre, nel vertice svolto a Formello. Insigne è il vice Zaccagni ideale per Mau, per quanto il ruolo di vice possa stargli stretto. Ma è fermo da mesi, ha 34 anni e mezzo, vuole rilanciarsi, lo accetterebbe pur di tornare a lavorare con Mau. Lorenzo si è espresso di recente, senza sbilanciarsi: «Qualcosa bolle in pentola, ma ora non posso parlare». Dai contatti con Lotito, attraverso il suo manager, non s’è passati agli accordi. Il diesse Fabiani ad agosto aveva chiuso all’arrivo dell’ex Toronto e Napoli per l’età. A San Siro non è stato categorico: «Insigne va inquadrato nella logica dei posti over, anche in base alle ultime normative della Figc. Bisogna fare delle valutazioni perché se in rosa hai già degli over che non possono giocare diventa un problema. Durante il mercato vedremo quali saranno gli spazi di manovra».

I big

Fabiani ha rassicurato Sarri sulla permanenza dei big, il riferimento può essere legato a Guendouzi, sondato dal Sunderland: «Se si parla di costruzione difficilmente si può mandare via un giocatore funzionale. L’intenzione è quella di non cedere i pezzi pregiati».